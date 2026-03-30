Tàu chở 650.000 thùng dầu Nga bất ngờ tiến thẳng vào Cuba – Mỹ biết rõ nhưng ‘án binh bất động’

Đức Nam | 30-03-2026 - 08:16 AM | Thị trường

Theo NYTimes, tàu này đã được Mỹ cho phép tiến vào Cuba, mang lại tia hy vọng cho hòn đảo Caribe này trong bối cảnh lệnh phong toả dầu mỏ đang được Washington áp đặt lên Cuba.

Tờ New York Times hôm Chủ nhật đã xác nhận rằng tàu chở dầu của Nga đang hướng đến Cuba, trích dẫn một quan chức Mỹ đã được thông báo về vấn đề này. Báo cáo của tờ Times cho biết không rõ lý do tại sao chính quyền Trump lại cho phép lô hàng này đi qua. Tuy nhiên, việc Washington dùng vũ lực chặn tàu chở dầu có thể làm gia tăng căng thẳng trên biển với Nga.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu chở dầu mang cờ Nga Anatoly Kolodkin hôm Chủ nhật đang ở ngay ngoài khơi mũi phía đông của Cuba.

Anatoly Kolodkin, rời cảng Primorsk sau khi chất khoảng 650.000 thùng dầu thô Urals, có thể sớm dỡ hàng tại cảng Matanzas của Cuba nếu không thay đổi hướng đi hiện tại, theo các dịch vụ theo dõi MarineTraffic và LSEG.

Ông Donald Trump đã chặn hiệu quả tất cả các chuyến hàng dầu đến Cuba nhằm gây áp lực lên chính phủ Havana. Trong khi đó, Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga để giúp cải thiện dòng chảy dầu mỏ bị hạn chếdo các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.

650.000 thùng dầu thô sẽ mang lại sự cứu trợ đáng kể cho Cuba. Theo Tổng thống Miguel Díaz-Canel, Cuba đã không nhận được bất kỳ nguồn cung dầu nào trong ba tháng, dẫn đến việc phân phối xăng dầu nghiêm ngặt và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra nhiều vụ mất điện trên khắp quốc đảo vùng Caribe này.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

