Chuyên gia Mỹ khen loại cá "tốt nhất thế giới", hóa ra ở Việt Nam hễ ra chợ là thấy

Cá mòi giàu omega 3

Cá mòi là thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và lành mạnh. Ảnh minh họa

Cá mòi là một trong những loại cá được Giáo sư Christopher Golden khen ngợi bởi giá trị dinh dưỡng, an toàn để tiêu thụ. Đây cũng là loại cá nằm trong nhóm giàu omega 3 bậc nhất với 1,4g omega 3 trong mỗi khẩu phần ăn.

Axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA trong cá mòi được chứng minh có nhiều lợi ích cho tim mạch như giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tim mạch, giảm viêm và cải thiện độ linh hoạt của các mạch máu, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Loại cá này có nhiều lợi ích cho sức khỏe, phần lớn là do hàm lượng acid béo omega-3 và chất dinh dưỡng cao đã được khoa học chứng minh mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện sức khỏe não bộ, giảm viêm, tăng cường xương…

Cá mòi cung cấp vitamin, canxi và protein tuyệt vời. Tuy nhiên cần lưu ý cá mòi chứa nhiều natri, calo và purin nên không phù hợp với những người bị bệnh gout, tăng huyết áp và một số tình trạng sức khỏe có bệnh lý khác.

Cá trích là một trong những loại cá béo tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Loại cá được chuyên gia dinh dưỡng Mỹ đánh giá rất cao về lợi ích sức khỏe lại là món quen thuộc với người Việt, giá rẻ và dễ mua ngoài chợ.

Ngoài ra, loại cá này còn là nguyên liệu dân dã nhưng có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là các món kho, nướng, gỏi hay chiên giòn, phù hợp với bữa cơm gia đình Việt.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpano, cá trích là một trong những loại cá béo tốt nhất cho sức khỏe nhờ hàm lượng omega-3 cao, thậm chí vượt cả cá hồi hay cá ngừ nếu tính trên cùng khẩu phần.

Điều đáng chú ý, chỉ với khoảng 85g cá trích đã cung cấp lượng omega-3 đáng kể, giúp hỗ trợ tim mạch, giảm mỡ máu và tốt cho não bộ. Một số nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cũng cho thấy việc ăn cá trích thường xuyên có thể giúp giảm triglyceride trong máu.

Tuy được đánh giá cao trên thế giới, tại Việt Nam cá trích lại có giá khá bình dân, thường dao động khoảng 80.000 - 100.000 đồng/kg, thậm chí rẻ hơn ở các vùng biển. Chính vì vậy, loại cá này xuất hiện rất nhiều trong bữa cơm gia đình.

Điểm đặc biệt của cá trích là thịt mềm, béo vừa phải, không quá tanh nên rất dễ chế biến. Trong đó, món cá trích kho được nhiều người yêu thích vì vị đậm đà, ăn với cơm nóng rất đưa cơm.

Cá trích kho tiêu là món quen thuộc nhất, chỉ cần kho với nước mắm, tiêu, ớt và một chút đường là đã có nồi cá thơm lừng. Khi kho lâu, thịt cá săn lại, thấm gia vị, phần mỡ cá tiết ra tạo vị béo tự nhiên, ăn rất hao cơm.

Món cá trích kho được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt, kho với cà ăn cực bắt cơm.

Ngoài kho, cá trích còn được dùng để làm gỏi - đặc sản nổi tiếng ở miền Trung và Phú Quốc. Gỏi cá trích trộn cùng hành tây, dừa nạo, rau sống và chấm nước mắm đậm vị tạo nên hương vị rất đặc trưng. Món này vừa béo vừa ngọt, ăn kèm bánh tráng cuốn là đúng chuẩn đặc sản biển.

Món cá trích chiên giòn cũng là lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Chỉ cần ướp muối nhẹ rồi chiên vàng, phần da cá giòn rụm, thịt bên trong vẫn mềm và béo. Món này ăn cùng cơm hoặc cuốn rau sống đều rất ngon. Nhiều gia đình còn thích nướng cá trích trên than, khi chín có mùi thơm đặc trưng, chấm muối ớt xanh là đủ hấp dẫn.



