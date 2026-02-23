Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới

23-02-2026 - 11:22 AM | Thị trường

Những ngày này, ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi "xông biển" đầu năm với kỳ vọng một mùa đi biển thuận lợi, có thu nhập khá.

Theo quan niệm của ngư dân ven biển, ra khơi "xông biển" những ngày đầu năm mới không chỉ để "mở hàng" lấy may, họ còn kỳ vọng một mùa đi biển trong năm mới thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Cá khoai, mặt hàng có giá cao ngất, người dân hồ hởi vươn khơi thu bạc triệu

Ghi nhận tại các xã phường ven biển Thanh Hóa như: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tiên Trang... ngư dân hồ hởi ra khơi từ sáng sớm. Nhiều tàu thuyền đã cập bờ, trên thuyền mang về đầy cá, tôm.

Các tiểu thương buôn bán hải sản ở khu vực biển Sầm Sơn cho biết trong những ngày đầu năm mới, người dân thường chọn hải sản để ăn uống cho nhẹ nhàng sau những ngày vui Tết. Trong đó, cá khoai là mặt hàng được ưa chuộng nhất, chính vì thế loài cá này thường có giá cao trong những ngày sau Tết.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 2.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi ngày đầu năm mới

Theo khảo sát, giá cá khoai bán ngay tại bến những ngày đầu năm mới thường có giá từ 800-1.000.000 đồng/kg. "Dù giá cao ngất, thế nhưng không có hàng để mà bán do tàu bè ra khơi không đánh bắt được loài cá này"- một tiểu thương cho hay.

Không chỉ cá khoai, các loại hải sản khác cũng có giá rất cao, tôm biển được bán từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; ghẹ dao động 500.000 - 700.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Vươn khơi những ngày đầu năm mới không chỉ mang lại thu nhập cao mà ngư dân còn kỳ vọng một mùa biển mới nhiều may mắn

Ông Nguyễn Hữu Xuyên (phường Sầm Sơn) cho biết chuyến mở biển đầu năm gia đình ông thu được gần 7 triệu đồng, trong đó giá trị nhất là 2 kg cá khoai, bán được gần 2 triệu đồng.

Mặc dù giá cá khoai tăng cao so với nhiều năm trở lại đây, thế nhưng nhiều ngư dân ra khơi cũng không có hàng để bán do thời tiết đầu năm biển động, cá khoai rất ít, trong khi các loại cá khác lại dồi dào.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 5.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 6.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 7.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Những chuyến ra khơi đầu năm đầy may mắn của ngư dân Thanh Hóa.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hết đua nhau làm ô tô điện, Trung Quốc giờ dồn tổng lực cho loại phương tiện này

Hết đua nhau làm ô tô điện, Trung Quốc giờ dồn tổng lực cho loại phương tiện này Nổi bật

Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay' Nổi bật

Giá bạc tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài, thị trường bắt đầu nhộn nhịp

Giá bạc tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài, thị trường bắt đầu nhộn nhịp

10:48 , 23/02/2026
Đây là iPhone Air độc lạ nhất: Lưng trong suốt lộ hết nội thất, thêm cả khe SIM thật

Đây là iPhone Air độc lạ nhất: Lưng trong suốt lộ hết nội thất, thêm cả khe SIM thật

10:44 , 23/02/2026
Không phải BYD, đây mới là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán được 1 triệu xe tại châu Âu

Không phải BYD, đây mới là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán được 1 triệu xe tại châu Âu

10:13 , 23/02/2026
Giá bạc tăng vọt lên gần 90 triệu đồng/kg sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá bạc tăng vọt lên gần 90 triệu đồng/kg sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

09:14 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên