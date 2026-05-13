Tin vui với ghẹ Việt Nam xuất Mỹ

Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) vừa công bố kết luận công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẹ của Việt Nam theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA), mở ra cơ hội cho ghẹ Việt Nam tái xuất khẩu sang thị trường này thời gian tới.

Theo thông báo từ phía Mỹ, trong tháng 1, Việt Nam đã tách mã nghề khai thác cũ thành 4 nghề riêng biệt theo loài mục tiêu và loại ngư cụ, gồm các mã Fishery ID 13164, 13206, 13204 và 13205. Sau quá trình xem xét hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật và các thông tin bổ sung, phía Mỹ xác định các nghề khai thác này của Việt Nam đạt mức tương đương về hiệu quả quản lý so với chương trình quản lý nghề cá của Mỹ.

VASEP đánh giá, đây được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành ghẹ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kết luận sơ bộ do Cơ quan Nghề cá biển quốc gia Mỹ (NMFS) công bố hồi tháng 8/2025 từng đưa nghề ghẹ của Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka và Philippines vào nhóm chưa đáp ứng yêu cầu của MMPA.

Cùng với Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka cũng được phía Mỹ công nhận tương đương. Trong khi đó, Philippines không đạt yêu cầu đối với các nghề khai thác ghẹ liên quan. Theo quy định, ghẹ và các sản phẩm từ những nghề này của Philippines sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 11/6, tức là sau 30 ngày kể từ thời điểm thông báo được công bố.

Ghẹ Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ thời gian tới và không cần áp dụng yêu cầu có COA.

Với kết quả trên, ghẹ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian tới sẽ không phải áp dụng cơ chế yêu cầu giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Mỹ (COA) và hoạt động xuất khẩu được thực hiện bình thường như trước đây. Tuy nhiên, theo VASEP, doanh nghiệp vẫn cần lưu ý đối với nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trường hợp sử dụng nguyên liệu từ nước ngoài, doanh nghiệp không được dùng nguyên liệu có nguồn gốc từ các nghề khai thác bị cấm hoặc không được công nhận tương đương tại quốc gia xuất xứ. Nếu sử dụng nguyên liệu từ các nghề khai thác khác, doanh nghiệp phải có chứng nhận COA theo quy định của nước sở tại.

Theo NOAA Fisheries, quyết định công nhận tương đương đối với Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2029. Dù vậy, cơ quan này cũng cho biết có thể xem xét lại hoặc chấm dứt công nhận nếu chương trình quản lý nghề cá của Việt Nam không còn đáp ứng các điều kiện áp dụng.

NOAA đồng thời khuyến nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng đối với động vật có vú biển. Các nội dung được nhấn mạnh gồm phát triển chương trình quan sát viên nghề cá, tăng cường giám sát điện tử và thúc đẩy các hoạt động bảo tồn đối với một số loài như cá heo Irrawaddy.

Hiện 80% ghẹ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ khoảng 75-80 triệu USD mỗi năm.

