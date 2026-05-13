Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

Theo Dương Ngọc | 13-05-2026 - 15:50 PM | Thị trường

Hàng loạt hãng bay quốc tế cắt giảm chuyến bay, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ xung đột tại Trung Đông. Theo báo cáo cập nhật của Bộ Xây dựng, gián đoạn trong vận chuyển và chuỗi cung ứng năng lượng đã đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại và neo ở mức cao trong những ngày đầu tháng 5-2026.

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 trên thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85-90 USD/thùng trước khủng hoảng lên khoảng 150-200 USD/thùng trong đầu tháng 5-2026. Nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Trong trường hợp khủng hoảng kéo dài, một số khu vực (đặc biệt tại châu Âu) có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6-2026.

Về khả năng bảo đảm dự trữ nhiên liệu, các quốc gia có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động nguồn cung toàn cầu như: Mỹ và Nhật Bản hiện duy trì mức dự trữ lớn và khả năng bảo đảm nguồn cung dài hạn. Trong khi các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, trong đó có Việt Nam, đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn và cần triển khai các biện pháp điều phối, tối ưu hóa nguồn cung trong nước nếu khủng hoảng kéo dài.

Tác động từ giá nhiên liệu tăng cao và gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng bay nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu.

Nhiều hãng hàng không lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã triển khai các biện pháp cắt giảm các đường bay và tần suất khai thác đối với các tuyến có hiệu quả thấp nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu.

Đơn cử, Hãng hàng không Lufthansa (Đức) dự kiến cắt khoảng 20.000 chuyến bay ngắn và trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10-2026, đồng thời xem xét giảm công suất khai thác từ 2,5-5% nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tiếp tục kéo dài. Theo ước tính, trong tháng 5-2026, khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay có thể bị cắt giảm trên toàn cầu.

Hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trong quý I-2026. Đối với thị trường quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 4,98 triệu lượt hành khách và 59,6 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng khoảng 13% về hành khách và 11% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển đạt khoảng 10,1 triệu lượt hành khách và 56,1 nghìn tấn hàng hóa, tăng khoảng 12% về hành khách nhưng giảm khoảng 7,4% về hàng hóa.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết trong bối cảnh nguồn cung còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao, các hãng hàng không dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng, đồng thời tăng cường các biện pháp tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn khai thác trong thời gian tới.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua

Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua Nổi bật

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với Iran, nhắm thẳng vào mạng lưới vận chuyển dầu thô sang một quốc gia châu Á

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với Iran, nhắm thẳng vào mạng lưới vận chuyển dầu thô sang một quốc gia châu Á Nổi bật

Lộ giá xe Lada nhập khẩu Nga: To ngang Corolla Cross mà chưa tới 600 triệu

Lộ giá xe Lada nhập khẩu Nga: To ngang Corolla Cross mà chưa tới 600 triệu

15:32 , 13/05/2026
Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ dầu khí dày hơn 70m, vẫn còn 160m dầu tiềm năng đang 'mắc kẹt'

Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ dầu khí dày hơn 70m, vẫn còn 160m dầu tiềm năng đang 'mắc kẹt'

14:59 , 13/05/2026
Thủ tướng Thái Lan bất ngờ lái xe ba bánh bán rong: Hơn 4 triệu hộ gia đình sắp nhận tin vui lớn

Thủ tướng Thái Lan bất ngờ lái xe ba bánh bán rong: Hơn 4 triệu hộ gia đình sắp nhận tin vui lớn

14:33 , 13/05/2026
Một mặt hàng quen thuộc bất ngờ 'bay màu', chính phủ quốc gia này phải lập tức vào cuộc làm rõ tình hình

Một mặt hàng quen thuộc bất ngờ 'bay màu', chính phủ quốc gia này phải lập tức vào cuộc làm rõ tình hình

14:33 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên