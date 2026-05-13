Nếu chạy đều hơn 65km/ngày, chủ xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam sẽ không tốn tiền đổ xăng suốt hơn 2 năm

Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn chưa hạ nhiệt, chi phí đổ xăng vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với Mitsubishi, thời gian gần đây hãng chủ yếu thực hiện các chương trình khuyến mãi tặng phiếu nhiên liệu để phần nào giải quyết vấn đề đó. Trong tháng 5/2026, hãng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bằng phiếu nhiên liệu với giá trị cao hơn, đặc biệt là mẫu Xpander được hỗ trợ tới 85 triệu đồng.

Cụ thể, Xpander bản AT nhận phiếu nhiên liệu trị giá 85 triệu đồng, bản AT Premium và Xpander Cross nhận mức 80 triệu đồng, trong khi bản MT nhận mức 67 triệu đồng. Các xe đều có năm sản xuất 2026.

Xpander và Xpander Cross đang có giá trị khuyến mãi nhiên liệu cao nhất. Ảnh: Đại lý

Thử làm một phép tính, với giá xăng RON 95 khoảng hơn 24.300 đồng/lít, mức hỗ trợ 85 triệu đồng quy đổi được khoảng 3.497 lít xăng. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình hỗn hợp của Xpander AT theo công bố là 7,1 lít/100 km, xe sẽ di chuyển được hơn 49.000 km với lượng xăng đó. Như vậy, nếu mỗi ngày sử dụng khoảng 65 km, chủ xe sẽ không tốn chi phí đổ xăng trong khoảng hơn 2 năm.

Xforce - mẫu xe vừa được nâng cấp - cũng nhận được chính sách hỗ trợ phiếu nhiên liệu tương tự, nhưng giá trị thấp hơn Xpander. Các phiên bản GLX, Luxury và Ultimate lần lượt được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 triệu, 47 triệu và 55 triệu đồng.

Xforce bản mới vừa mở bán cũng được khuyến mãi. Ảnh: Mitsubishi

Với mẫu bán tải Triton, hãng cũng tặng phiếu nhiên liệu trị giá tới 76 triệu đồng, tuy nhiên mức hỗ trợ cao nhất này đang áp dụng cho một phiên bản Triton 4WD AT Athlete cao cấp nhất sản xuất 2025. Với xe VIN 2026, mức hỗ trợ là 56 triệu đồng. Ngoài ra, các phiên bản thấp hơn được tặng phiếu nhiên liệu 46-56 triệu đồng.

Cuối cùng, mẫu sedan Attrage bản MT có phiếu nhiên liệu 46 triệu đồng tặng khi mua xe kèm camera lùi, trong khi bản CVT Premium là 43,5 triệu đồng kèm ăng-ten vây cá.

Riêng Destinator có khác biệt với các mẫu xe trên, khi được áp dụng gói tài chính trị giá 35 triệu đồng (trừ vào tiền mua xe) cho cả hai phiên bản.

Destinator vẫn được trừ tiền trực tiếp vào giá bán. Ảnh: Đại lý

Về tình hình kinh doanh tháng trước, Xpander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với doanh số 1.273 xe. Theo sát phía sau là Xforce với 1.250 xe bàn giao - kết quả đáng chú ý vì mẫu xe này từng rơi vào tình trạng khan hàng do giai đoạn chuyển đổi sang bản mới 2026. Ở bản mới, Xforce bản cao cấp được trang bị thêm ghế chỉnh điện, camera 360 độ. Bản tiêu chuẩn cũng được nâng cấp với đèn chiếu sáng LED và cảm biến lùi.

Với kết quả bán hàng trên, Xpander và Xforce nằm ở top 3 và 4 trong danh sách xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 4/2026. Cũng nhờ đó, Mitsubishi vẫn đứng ở vị trí thứ hai thị phần xe động cơ đốt trong trong khối VAMA, xếp trên Ford và xếp dưới Toyota.