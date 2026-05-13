Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu chạy đều hơn 65km/ngày, chủ xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam sẽ không tốn tiền đổ xăng suốt hơn 2 năm

Theo Đức Khôi | 13-05-2026 - 16:38 PM | Thị trường

Mitsubishi vẫn duy trì chính sách tặng phiếu nhiên liệu cho hầu hết các mẫu xe trong tháng 5, nhưng có giá trị cao hơn. Xforce mới vừa ra mắt cũng được khuyến mãi tương tự.

Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn chưa hạ nhiệt, chi phí đổ xăng vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với Mitsubishi, thời gian gần đây hãng chủ yếu thực hiện các chương trình khuyến mãi tặng phiếu nhiên liệu để phần nào giải quyết vấn đề đó. Trong tháng 5/2026, hãng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bằng phiếu nhiên liệu với giá trị cao hơn, đặc biệt là mẫu Xpander được hỗ trợ tới 85 triệu đồng.

Cụ thể, Xpander bản AT nhận phiếu nhiên liệu trị giá 85 triệu đồng, bản AT Premium và Xpander Cross nhận mức 80 triệu đồng, trong khi bản MT nhận mức 67 triệu đồng. Các xe đều có năm sản xuất 2026.

Xpander và Xpander Cross đang có giá trị khuyến mãi nhiên liệu cao nhất. Ảnh: Đại lý

Thử làm một phép tính, với giá xăng RON 95 khoảng hơn 24.300 đồng/lít, mức hỗ trợ 85 triệu đồng quy đổi được khoảng 3.497 lít xăng. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình hỗn hợp của Xpander AT theo công bố là 7,1 lít/100 km, xe sẽ di chuyển được hơn 49.000 km với lượng xăng đó. Như vậy, nếu mỗi ngày sử dụng khoảng 65 km, chủ xe sẽ không tốn chi phí đổ xăng trong khoảng hơn 2 năm.

Xforce - mẫu xe vừa được nâng cấp - cũng nhận được chính sách hỗ trợ phiếu nhiên liệu tương tự, nhưng giá trị thấp hơn Xpander. Các phiên bản GLX, Luxury và Ultimate lần lượt được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 triệu, 47 triệu và 55 triệu đồng.

Xforce bản mới vừa mở bán cũng được khuyến mãi. Ảnh: Mitsubishi

Với mẫu bán tải Triton, hãng cũng tặng phiếu nhiên liệu trị giá tới 76 triệu đồng, tuy nhiên mức hỗ trợ cao nhất này đang áp dụng cho một phiên bản Triton 4WD AT Athlete cao cấp nhất sản xuất 2025. Với xe VIN 2026, mức hỗ trợ là 56 triệu đồng. Ngoài ra, các phiên bản thấp hơn được tặng phiếu nhiên liệu 46-56 triệu đồng.

Cuối cùng, mẫu sedan Attrage bản MT có phiếu nhiên liệu 46 triệu đồng tặng khi mua xe kèm camera lùi, trong khi bản CVT Premium là 43,5 triệu đồng kèm ăng-ten vây cá.

Riêng Destinator có khác biệt với các mẫu xe trên, khi được áp dụng gói tài chính trị giá 35 triệu đồng (trừ vào tiền mua xe) cho cả hai phiên bản.

Destinator vẫn được trừ tiền trực tiếp vào giá bán. Ảnh: Đại lý

Về tình hình kinh doanh tháng trước, Xpander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với doanh số 1.273 xe. Theo sát phía sau là Xforce với 1.250 xe bàn giao - kết quả đáng chú ý vì mẫu xe này từng rơi vào tình trạng khan hàng do giai đoạn chuyển đổi sang bản mới 2026. Ở bản mới, Xforce bản cao cấp được trang bị thêm ghế chỉnh điện, camera 360 độ. Bản tiêu chuẩn cũng được nâng cấp với đèn chiếu sáng LED và cảm biến lùi.

Với kết quả bán hàng trên, Xpander và Xforce nằm ở top 3 và 4 trong danh sách xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 4/2026. Cũng nhờ đó, Mitsubishi vẫn đứng ở vị trí thứ hai thị phần xe động cơ đốt trong trong khối VAMA, xếp trên Ford và xếp dưới Toyota.

Theo Đức Khôi

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mô hình asset-light mà VinFast vừa tái cấu trúc là gì?

Mô hình asset-light mà VinFast vừa tái cấu trúc là gì? Nổi bật

Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua

Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua Nổi bật

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

15:50 , 13/05/2026
Lộ giá xe Lada nhập khẩu Nga: To ngang Corolla Cross mà chưa tới 600 triệu

Lộ giá xe Lada nhập khẩu Nga: To ngang Corolla Cross mà chưa tới 600 triệu

15:32 , 13/05/2026
Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ dầu khí dày hơn 70m, vẫn còn 160m dầu tiềm năng đang 'mắc kẹt'

Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ dầu khí dày hơn 70m, vẫn còn 160m dầu tiềm năng đang 'mắc kẹt'

14:59 , 13/05/2026
Thủ tướng Thái Lan bất ngờ lái xe ba bánh bán rong: Hơn 4 triệu hộ gia đình sắp nhận tin vui lớn

Thủ tướng Thái Lan bất ngờ lái xe ba bánh bán rong: Hơn 4 triệu hộ gia đình sắp nhận tin vui lớn

14:33 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên