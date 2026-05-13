Mẫu xe giá từ 619 triệu này chứng minh hybrid đang là lựa chọn phù hợp cho người dùng Việt

Tiêu Dao | 13-05-2026 - 18:02 PM | Thị trường

Vận hành mạnh mẽ, tối ưu chi phí sử dụng - xe hybrid đang chứng tỏ sự cân bằng giữa hiệu suất, tính tiện dụng và sự linh hoạt trong vận hành.

Thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các dòng xe vận hành mạnh mẽ và tối ưu chi phí sử dụng. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc vẫn đang phát triển, hybrid trở thành giải pháp phù hợp với nhiều khách hàng nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu suất, tính tiện dụng và sự linh hoạt trong vận hành.

Khi tìm hiểu về xe hybrid, phần lớn khách hàng tại Việt Nam thường quan tâm đến ba yếu tố: mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền pin và chi phí sử dụng lâu dài. Vì vậy, chính sách bảo hành đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe.

Một mẫu xe đang tạo niềm tin lớn cho người dùng trong nước với cam kết về hậu mãi và vận hành dài hạn là Omoda C5 SHS-H. Cụ thể, xe nhận chế độ bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km, động cơ xăng và mô tơ điện bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km trong khi pin cao áp nhận bảo hành 8 năm hoặc 1 triệu km.

Đây là một trong những chính sách bảo hành nổi bật nhất trên thị trường, đặc biệt với các hạng mục liên quan trực tiếp đến hệ truyền động hybrid.

Việc áp dụng bảo hành lên đến 1 triệu km cho xe, động cơ và pin cao áp cho thấy thương hiệu này đang đầu tư nghiêm túc vào công nghệ hybrid, hướng tới trải nghiệm lâu dài. Đây cũng là cách thương hiệu này thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành thực tế của công nghệ Super Hybrid (SHS).

Thực tế trong hành trình mang tên "Super Hybrid Marathon 9 quốc gia" tại Trung Quốc vừa qua, đoàn Việt Nam đã trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau gồm đô thị, cao tốc và đường đèo. Kết quả thực tế ghi nhận mức tiêu hao khoảng 4,6L/100 km trên quãng đường gần 1.000 km với 1 bình xăng.

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3/2026, hiện áp dụng mức giá ưu đãi là 619 triệu cho bản Premium và 669 triệu cho bản Flagship.


C5 SHS-H, Omoda

Mô hình asset-light mà VinFast vừa tái cấu trúc là gì?

Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua

Đột kích nhiều địa điểm: Hà Nội ra quân cao điểm, hàng trăm vụ hàng giả 'sa lưới' chỉ sau 2 ngày

18:00 , 13/05/2026
Tin vui với ghẹ Việt Nam xuất Mỹ

16:40 , 13/05/2026
Nếu chạy đều hơn 65km/ngày, chủ xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam sẽ không tốn tiền đổ xăng suốt hơn 2 năm

16:38 , 13/05/2026
Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

15:50 , 13/05/2026

