Bùng nổ từ đầu tuần, giá bạc tiến sát mốc 90 triệu đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên gần 88 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hai tháng qua và vượt trội so với các kim loại quý khác khi triển vọng nhu cầu công nghiệp được cải thiện.

Kim loại này, được sử dụng rộng rãi trong điện tử, tấm pin mặt trời và các ứng dụng công nghiệp khác nhờ khả năng dẫn điện cao, cũng là một tài sản đầu tư truyền thống bên cạnh vàng. Sự tăng giá này diễn ra bất chấp việc Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%.

Tuy nhiên, kỳ vọng giảm về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đã hạn chế đà tăng thêm. Dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, với giá sản xuất tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022 và lạm phát tiêu dùng đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, đã khiến các nhà đầu tư loại trừ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, theo FedWatch của CME Group.

Ở một diễn biến khác, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được theo dõi sát sao để xem có tiến triển nào về thỏa thuận ngừng bắn thương mại mong manh và xung đột Iran hay không.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, nhận định bạc hiện vẫn dao động trong biên độ rộng, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động khó lường của thị trường tài chính toàn cầu. Theo ông, vùng giá quanh 80 USD/ounce đang được xem là ngưỡng cân bằng ngắn hạn của bạc.

Trong kịch bản tích cực, nếu bạc vượt ổn định mốc 90 USD/ounce, thị trường có thể mở rộng đà tăng lên vùng 100 USD/ounce. Ngược lại, khu vực 70 USD/ounce vẫn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và khó bị phá vỡ sâu trong ngắn hạn.