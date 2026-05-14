Tháng 5, Hyundai Santa Fe khuyến mại 220 triệu, Stargazer hơn 100 triệu

Tháng 5, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục tung ra hàng loạt khuyến mại cho các mẫu xe của hãng với tâm điểm là mẫu SUV cỡ D Santa Fe. Theo đó, mức ưu đãi tối đa người dùng có thể nhận được là 220 triệu đồng, bao gồm trừ trực tiếp vào giá bán cùng quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim. Xe cũng được gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

2 mẫu xe gầm cao khác là Tucson và Creta nhận mức giảm lần lượt 68 và 60 triệu đồng. Trong khi đó, khách mua mẫu MPV Stargazer nhận ưu đãi 107 triệu đồng còn Accent cũng ưu đãi đến 79 triệu.

Hyundai Santa Fe ở thế hệ này thay đổi mạnh về thiết kế, chuyển từ phong cách mềm mại trước đây sang kiểu dáng vuông vức, mang hơi hướng SUV địa hình với nhiều đường nét góc cạnh và cụm đèn chữ H đặc trưng.

Bên trong, Santa Fe được nâng cấp đáng kể về công nghệ và không gian sử dụng. Xe sử dụng cụm màn hình kép cỡ lớn, cần số điện tử đặt sau vô-lăng cùng nhiều tiện nghi hướng đến nhóm khách hàng gia đình như ghế chỉnh điện, hệ thống âm thanh cao cấp và nhiều cổng sạc. Trục cơ sở tăng giúp hàng ghế thứ ba rộng rãi hơn so với thế hệ cũ.

Tại Việt Nam, mẫu SUV này có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp và hybrid, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản. Xe cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

Trong khi đó, Tucson cũng đang duy trì doanh số khá ổn định với hơn 2.500 xe bàn giao trong quý I. Cùng với Creta, đây là 2 mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu trong tháng 4 vừa qua. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Hyundai Thành Công đã bàn giao hơn 17.400 xe tới tay khách hàng Việt.

Cũng trong tháng 4, nhà sản xuất đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ cho mẫu SUV cỡ lớn nhất là Palisade. Mức giảm 160-170 triệu đưa giá sản phẩm xuống mức 1,299-1,429 tỷ đồng, ngang với một số SUV ở phân khúc thấp hơn. Theo thông tin gần đây, Palisade thế hệ hiện tại vẫn sẽ bán song song với phiên bản mới, dự kiến sớm ra mắt tại Việt Nam trong ít tháng tới.