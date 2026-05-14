4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất giữa năm 2026

Giữa vòng xoáy công nghệ khi các dòng smartphone mới liên tục ra mắt, việc chọn mua một chiếc iPhone cũ mang lại bài toán kinh tế thông minh mà vẫn đảm bảo trải nghiệm cao cấp. Không cần phải chi trả mức giá đắt đỏ cho những thiết bị vừa bóc seal, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu những chiếc điện thoại mang logo quả táo khuyết với hiệu năng vượt trội, thiết kế thời thượng và hệ sinh thái iOS mượt mà.

iPhone 15 Pro Max

Trong bối cảnh thị trường di động liên tục biến động, iPhone 15 Pro Max vẫn sừng sững như một lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm đỉnh cao với mức giá đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là dòng iPhone đầu tiên đánh dấu bước ngoặt chuyển sang khung viền Titanium bền bỉ, siêu nhẹ cùng cổng sạc USB-C chuẩn 3.0, giúp thiết bị hoàn toàn bắt kịp xu hướng kết nối hiện đại. Trái tim của máy là con chip A17 Pro với sức mạnh dư sức xử lý mượt mà mọi tác vụ AI phức tạp cũng như các tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay.

Với mức giá tham khảo dao động từ 17.500.000 VNĐ đến 18.500.000 VNĐ cho phiên bản 256GB máy đẹp (Like New), bạn sẽ sở hữu hệ thống camera zoom quang học 5x cực kỳ sắc nét. Đi kèm với đó là thời lượng pin thuộc hàng xuất sắc nhất trong gia đình Apple, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng xuyên suốt một ngày dài làm việc và giải trí mà không cần bận tâm đến việc cắm sạc.

iPhone 15

Nếu bạn là người đề cao tính thực dụng, yêu thích sự gọn gàng và không quá khắt khe về công nghệ màn hình 120Hz, iPhone 15 tiêu chuẩn chính là một món hời thực sự. Thiết bị này mang tính bước ngoặt khi đưa thiết kế Dynamic Island lên dòng máy cơ bản, mang lại giao diện tương tác hiện đại không hề thua kém các dòng Pro đắt tiền. Việc trang bị cổng kết nối USB-C cũng giúp bạn dễ dàng đồng bộ hóa hệ sinh thái phụ kiện, xóa bỏ sự bất tiện của cáp Lightning cũ kỹ.

Hiện tại, máy có mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ khoảng 11.500.000 VNĐ đến 12.500.000 VNĐ. Điểm đáng tiền nhất của iPhone 15 nằm ở trọng lượng siêu nhẹ kết hợp cùng bộ sưu tập màu sắc trẻ trung, hệ thống camera chính được nâng cấp lên 48MP cho chất lượng ảnh chụp chi tiết, sắc nét, vô cùng phù hợp cho những người dùng yêu thích sự thời trang và tính tiện dụng.

iPhone 14 Pro

Dù đã có tuổi đời vài năm, iPhone 14 Pro vẫn liên tục được giới sành công nghệ săn đón nhờ sự ổn định và cân bằng đáng kinh ngạc trong mọi trải nghiệm. Đây là chiếc máy mở ra kỷ nguyên mới với tính năng màn hình luôn sáng Always-on Display và cụm Dynamic Island, tạo nên cảm giác sang trọng, cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được tiếp sức mạnh bởi con chip A16 Bionic, thiết bị này vẫn phô diễn hiệu năng vượt trội, dễ dàng đánh bại nhiều mẫu smartphone tầm trung mới ra mắt trên thị trường. Chỉ cần bỏ ra khoảng 13.000.000 VNĐ đến 14.000.000 VNĐ, người dùng đã có thể trải nghiệm kích thước 6.1 inch cầm nắm vừa vặn, thao tác vuốt chạm mượt mà trên màn hình ProMotion 120Hz cùng hệ thống 3 camera chuyên nghiệp. Đây chính là những giá trị cốt lõi giúp iPhone 14 Pro giữ giá cực tốt và luôn là sự lựa chọn an toàn, đẳng cấp.

iPhone 13

Tiến sâu vào phân khúc giá rẻ, iPhone 13 xứng đáng được mệnh danh là mẫu máy "quốc dân" dành cho học sinh, sinh viên hoặc những người dùng đang tìm kiếm một chiếc máy phụ chất lượng cao. Điểm mạnh lớn nhất giúp dòng máy này duy trì sức hút chính là độ bền bỉ đáng nể và thời lượng pin vẫn rất ấn tượng khi đặt lên bàn cân cùng các đối thủ Android cùng tầm giá. Thiết kế cụm camera xếp chéo đặc trưng vẫn mang lại độ nhận diện thương hiệu hoàn hảo và thiết kế tổng thể không bị lỗi thời. Với mức giá dễ tiếp cận, chỉ rơi vào khoảng 8.500.000 VNĐ đến 9.500.000 VNĐ, iPhone 13 mang đến sự an tâm tuyệt đối. Nền tảng iOS tối ưu hóa cực tốt giúp máy duy trì sự mượt mà khi xử lý các tác vụ hàng ngày như lướt mạng xã hội, xem phim, chụp ảnh và duy trì liên lạc liên tục.