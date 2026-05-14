Mitsubishi Xforce dễ gộp chung với ASX: Nhiều khả năng trở thành Outlander thu nhỏ, động cơ hybrid, thoát mác 'xe ĐNÁ'

Trong bối cảnh xe hybrid ngày càng bùng nổ tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ hay Úc, Mitsubishi được cho là đang tăng tốc tái cấu trúc dải sản phẩm bằng một loạt SUV hybrid hoàn toàn mới.

Theo Nikkei Asia, hãng xe Nhật đang phát triển hai mẫu SUV hybrid mới gồm Outlander và RVR - tên gọi của ASX tại Nhật Bản. Cả hai dự kiến có thể đi vào sản xuất từ năm 2028.

ASX thế hệ hiện tại được xem như là một chiếc Renault đổi tên. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi ASX thế hệ mới hay Xforce bản toàn cầu?

Cụ thể hơn, Mitsubishi được cho là sẽ “đại phẫu” ASX với điểm đáng chú ý là hãng tự phát triển, hay nói cách khác sẽ chấm dứt thế hệ hiện tại vốn thực chất là một chiếc Renault Captur đổi logo. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm Mitsubishi quay trở lại phát triển một mẫu ASX “chính chủ”.

Mitsubishi ASX thế hệ hiện tại được bán ở châu Âu và Úc sử dụng nền tảng của Renault. Trong khi đó, khách hàng Nhật Bản tới gần đây vẫn còn được mua ASX đời đầu - mẫu xe đã tồn tại suốt 16 năm trên nền tảng ra mắt từ năm 2006.

Điều đó đồng nghĩa tới năm 2028, mẫu xe này đã tồn tại hơn 2 thập kỷ - vòng đời cực dài với một mẫu SUV phổ thông. Tuổi đời quá dài của ASX cũ khiến việc Mitsubishi phát triển thế hệ mới gần như là điều bắt buộc nếu hãng muốn tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B đang ngày càng khốc liệt.

ASX thế hệ đầu vẫn đang tồn tại ở một số thị trường như Nhật Bản. Ảnh: CarExpert

Thực tế, ASX đã có một "người kế nhiệm tinh thần" là Xforce - có kích cỡ tương đương ASX thế hệ đầu, nhưng chung nền tảng với Xpander và được điều chỉnh đặc biệt để mang lại sự thoải mái khi lái xe trên các con đường ở Đông Nam Á. Cả Xforce và ASX đều có tên gọi khác là Mitsubishi Outlander Sport ở một số thị trường như Nam Mỹ hay châu Phi.

Tuy nhiên, dù được xem là ứng viên thay thế ASX tại nhiều thị trường, Xforce hiện chưa thể bán tại một số thị trường như Úc do khác biệt trong cách đánh giá giữa các thị trường.

Ông Hiroshi Nagaoka - Phó chủ tịch toàn cầu phụ trách phát triển sản phẩm Mitsubishi - từng cho biết hãng đang hướng tới việc phát triển thế hệ xe tiếp theo theo tiêu chuẩn toàn cầu, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tại Nhật, Mỹ, châu Âu và Australia chỉ với một nền tảng duy nhất.

Với mối quan hệ đặc biệt này, có thể kỳ vọng ASX mới và Xforce sẽ chia sẻ nhiều điểm chung hơn chỉ là mối quan hệ về "tinh thần" như hiện tại, đặc biệt khi Xforce đã có bản hybrid (chưa được bán ở Việt Nam).

ASX thế hệ mới sẽ giống Xforce hơn? Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander thế hệ mới?

Tương tự ASX, Mitsubishi cũng được cho là sẽ lần đầu bổ sung hệ truyền động hybrid thông thường cho Outlander. Trước đây, mẫu SUV cỡ C này chỉ có bản plug-in hybrid (PHEV), trong khi các đối tác cùng liên minh như Renault hay Nissan đều đã có hybrid truyền thống từ lâu.

Mốc thời gian 2028 khiến nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là Outlander thế hệ mới hoàn toàn, bởi phiên bản hiện tại đã bước sang năm thứ 5 vòng đời và vừa được nâng cấp vào năm ngoái.

Một báo cáo trước đó của Automotive News cho biết Outlander thế hệ tiếp theo sẽ dùng nền tảng mới do Mitsubishi phát triển thay vì tiếp tục sử dụng khung gầm có nguồn gốc Nissan như hiện nay. Nền tảng này nhiều khả năng sẽ được chia sẻ với ASX mới nhằm giảm chi phí phát triển và tối ưu sản xuất.

Outlander chưa có tùy chọn hybrid thông thường mà chỉ có bản PHEV cùng hệ truyền động mild-hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L tại một số thị trường như Mỹ. Ảnh: CarExpert

Nếu đúng lộ trình, Outlander và ASX hybrid 2028 sẽ trở thành quân bài chiến lược giúp Mitsubishi quay trở lại cuộc đua SUV hybrid toàn cầu. Mitsubishi hiện đặt mục tiêu tới năm 2030, xe hybrid, plug-in hybrid và xe điện sẽ chiếm 50% doanh số toàn cầu của hãng.

Hiện Mitsubishi đang đứng trước áp lực lớn tại nhiều thị trường chủ lực khi các hãng xe Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Tại Úc, doanh số Mitsubishi năm ngoái giảm gần 18%, xuống còn hơn 61.000 xe. Hãng thậm chí đã bị các thương hiệu Trung Quốc như BYD và GWM vượt mặt trên bảng xếp hạng doanh số năm 2026. Ở Đông Nam Á, lợi nhuận Mitsubishi cũng lao dốc mạnh, từ 63,6 tỷ yên trong năm tài chính 2019 xuống chỉ còn 19,8 tỷ yên vào năm 2024.

Một trong những nguyên nhân được cho là Mitsubishi chưa bắt kịp xu hướng hybrid tại các thị trường lớn. Dù từng là hãng tiên phong với công nghệ PHEV, hãng lại thiếu các mẫu hybrid phổ thông có giá dễ tiếp cận. Theo dữ liệu tại Nhật Bản, xe hybrid hiện đạt doanh số khoảng 1,53 triệu xe mỗi năm, vượt xa nhóm PHEV và xe thuần điện.

Nếu các kế hoạch mới thành hiện thực, Mitsubishi nhiều khả năng sẽ quay trở lại cuộc đua hybrid toàn cầu bằng các sản phẩm “cây nhà lá vườn” thay vì tiếp tục dựa vào xe đổi logo từ đối tác liên minh.