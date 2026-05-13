Giá đồng tiến sát mức cao kỷ lục

Giá đồng tiếp tục đà tăng vượt mốc 14.000 USD/tấn và tiến sát mức cao kỷ lục từng thiết lập hồi đầu năm nay, khi rủi ro nguồn cung gia tăng từ tình trạng gián đoạn hoạt động tại các mỏ trên toàn thế giới.

Tính đến 11 giờ 6 phút sáng 13/5 tại Thượng Hải, giá đồng đã tăng 0,5% lên mức 14.099 USD/tấn. Các kim loại cơ bản khác cũng đồng loạt tăng giá, trong đó nhôm tăng 0,3% lên 3.574 USD/tấn và thiếc tăng 0,5% lên 55.070 USD.

Trước đó trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), kim loại này đã tăng phiên thứ tám liên tiếp để chạm mốc 14.196,50 USD/tấn, sát với mức cao nhất mọi thời đại là 14.527,50 USD/tấn ghi nhận hồi tháng 1.

Tình trạng thắt chặt nguồn cung lưu huỳnh từ Trung Đông đã đe dọa triển vọng sản lượng của một số mỏ tại châu Phi, làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn đang diễn ra tại nhiều khu vực khai thác lớn khác trên toàn cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với kim loại này vẫn rất vững, chủ yếu nhờ Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - ghi nhận sức mua mạnh mẽ từ các lĩnh vực lưới điện, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, hợp đồng giao dịch đồng tương lai trên sàn Comex ở New York đã tăng vọt lên mức kỷ lục 6,69 USD/pound (1 pound = 0,0005 tấn), chủ yếu do kỳ vọng Mỹ sẽ áp thuế đối với kim loại tinh chế nhập khẩu. Các mức thuế tiềm năng này có tác dụng thu hút dòng đồng tinh chế chảy vào Mỹ và rút cạn nguồn cung ở những khu vực khác. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm thúc đẩy nguồn cung đồng cho thị trường Mỹ, khi đây là kim loại đóng vai trò quan trọng đối với quá trình điện khí hóa đang ngày càng mở rộng trên toàn thế giới.

Trong khi đó tại Trung Quốc, các mỏ khai thác đang thiếu hụt nguyên liệu thô ngày càng trầm trọng. Tình trạng đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng kim loại tinh chế của nước này.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Beijing Antaike Information Co. cho thấy sản lượng đồng tinh chế của Trung Quốc đạt 1,05 triệu tấn trong tháng 4, giảm 3% so với tháng trước. Mức giảm này xảy ra sau khi chi phí xử lý tinh quặng tiếp tục lao dốc và các quy định hạn chế về hóa đơn làm thắt chặt nguồn cung phế liệu dùng làm nguyên liệu đầu vào. Beijing Antaike Information cho biết thêm sản lượng có thể giảm sâu hơn trong tháng 5 do các nhà máy luyện kim tiến hành bảo trì.