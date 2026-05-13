Toyota Corolla Cross bản này có thêm tiện nghi của xe Rolls-Royce Cullinan, nếu đến Việt Nam dễ gây sốt

Tại Nhật Bản, nhà cung cấp linh kiện nội thất Hayashi Telempu vừa giới thiệu bản concept Toyota Corolla Cross mang tên “Weekend Coast”. Mẫu xe được phát triển dành riêng cho các gia đình trẻ, người yêu hoạt động ngoài trời hoặc thường xuyên mang theo thú cưng trong các chuyến đi cuối tuần.

Mẫu Corolla Cross được sử dụng làm nền tảng cho một bản độ lấy cảm hứng từ bãi biển. Ảnh: Toyota

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khoang hành lý phía sau. Hayashi Telempu đã tích hợp bộ ghế kéo ra cùng phần gác chân, tạo thành khu vực ngồi thư giãn ngay ở cốp xe. Ý tưởng này gợi nhớ trực tiếp tới gói “Viewing Suite” nổi tiếng trên Rolls-Royce Cullinan - nơi chủ xe có thể ngồi thưởng cảnh từ phía sau xe.

Tất nhiên, trải nghiệm trên Corolla Cross sẽ không xa xỉ như mẫu SUV siêu sang Anh quốc có giá ở thị trường quốc tế khoảng 440.000 USD (11,6 tỉ đồng), nhưng ý tưởng đưa “ghế ngắm cảnh” lên một mẫu crossover phổ thông vẫn khiến nhiều người chú ý.

Xe được trang bị ghế ngồi phía sau thùng xe. Ảnh: Hayashi Telempu

Không gian nội thất của concept này cũng được làm mới toàn diện với tông màu xanh - trắng lấy cảm hứng từ biển cả. Ghế ngồi, tapi cửa và nhiều bề mặt được bọc lại bằng vật liệu mới, đi kèm các họa tiết mô phỏng gió biển. Xe còn có đèn viền nội thất tùy chỉnh và cửa sổ trời toàn cảnh nhằm tăng cảm giác thư giãn.

Ngoại thất của xe được sơn hai tông màu xanh nhạt và trắng đồng bộ với cabin. Dù vậy, Hayashi Telempu gần như không can thiệp vào phần cơ khí. Xe được cho là vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid nguyên bản của Toyota Corolla Cross tại thị trường Nhật Bản.

Nội thất bọc da tùy chỉnh bên trong cabin. Ảnh: Hayashi Telempu

Hayashi Telempu vốn là một trong những nhà cung cấp nội thất ô tô lớn tại Nhật Bản, chuyên sản xuất ốp nội thất, thảm sàn và vật liệu cách âm. Công ty này hiện cung ứng linh kiện cho hàng loạt hãng xe như Toyota, Honda, Nissan hay Subaru.