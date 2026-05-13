Nhật Bản vừa mua 'quái vật cơ khí 320 tấn' của Việt Nam: 2 nước châu Á khác cũng đang 'xếp hàng' chờ đợi

Flexiport F800 — Quái vật cơ khí "Made in Vietnam" xuất khẩu sang Nhật Bản

Công ty Cổ phần LILAMA 18 (thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) thông tin ngày 11/5, LILAMA 18 vừa hoàn thành việc đưa thiết bị dỡ liệu khí nén Flexiport F800 lên tàu, chính thức bàn giao để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Flexiport F800 sở hữu các chi tiết kết cấu siêu trường, siêu trọng, nặng 320 tấn, kích thước lên tới 42,66m x 20m x 41,68m. Nó vận hành theo nguyên lý hút chân không khí động học, với công suất dỡ liệu từ 100 đến 1.000 tấn/giờ.

Thiết bị Flexiport F800 nặng 320 tấn được vận chuyển ra cầu cảng để xuất sang thị trường Nhật Bản. Nguồn: LILAMA 18

Thiết bị dỡ liệu (hay thiết bị dỡ hàng/nguyên liệu) là các máy móc, hệ thống dùng để đưa hàng hóa hoặc nguyên liệu ra khỏi phương tiện vận chuyển (tàu, xe, container, băng tải...) hoặc ra khỏi kho bãi, thùng chứa để đưa vào dây chuyền sản xuất hay chế biến tiếp theo.

Việc xuất khẩu thiết bị này sang Nhật Bản - thị trường nổi tiếng "khó tính" với loạt tiêu chuẩn khắt khe - cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng lên của LILAMA 18 trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2026, ngoài Nhật Bản còn có 2 quốc gia châu Á khác cũng đang chờ nhập khẩu thiết bị từ LILAMA 18.

Cụ thể, LILAMA 18 đang hoàn thiện 1 máy M600 để bàn giao sang Philippines vào ngày 15/5/2026; dự kiến bàn giao thêm 1 máy C400 xuất khẩu sang Nhật Bản trong tháng 6/2026; và sẽ triển khai thêm 2 máy M800 mới trong quý III/2026 để phục vụ kế hoạch giao hàng vào giữa năm 2027 sang thị trường Hàn Quốc.

LILAMA 18 đã làm gì với Flexiport F800 để có được "cái gật đầu" từ phía Nhật Bản?

LILAMA 18 cho biết, thiết bị Flexiport F800 là dòng thiết bị chuyên dụng phục vụ lĩnh vực logistics cảng biển và vận chuyển vật liệu rời, được chế tạo theo tiêu chuẩn châu Âu với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, kết cấu phức tạp và độ chính xác cao.

Chuẩn châu Âu quan trọng nhất là ATEX (an toàn bụi cháy nổ), EN 1090 + ISO 3834 (kết cấu thép và hàn), và Dấu CE (sản phẩm tuân thủ các quy định an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường của EU) — đây là "hộ chiếu kỹ thuật" bắt buộc để thiết bị được nhập khẩu và vận hành tại Nhật Bản và các thị trường khắt khe khác.

Nhật Bản dù không nằm trong EU nhưng công nhận CE như chuẩn tham chiếu quốc tế vì tiêu chuẩn này được xem là nghiêm ngặt và toàn diện nhất thế giới trong ngành máy móc công nghiệp.

Ngoài ra, vì Flexiport F800 vận hành theo nguyên lý hút chân không khí động học - sử dụng vòi hút xoay để đưa vật liệu vào ống dẫn, thông qua hệ thống ống đứng và ngang, tuabin thổi khí và van xoay - nên các bộ phận chịu áp lực phải tuân theo ASME (tiêu chuẩn Mỹ được LILAMA 18 áp dụng) hoặc PED 2014/68/EU (châu Âu).

Trong đó, ASME là bộ quy tắc quốc tế hàng đầu về thiết kế, chế tạo và kiểm định các thiết bị cơ khí, đặc biệt là bình áp lực, nồi hơi, và đường ống do Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Mỹ đưa ra. Việc đạt ASME chứng minh thiết bị tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về an toàn và kỹ thuật.