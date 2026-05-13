Bộ đôi Lynk & Co 06 và 09: Khi sự cân bằng tạo nên khác biệt

Trong dải sản phẩm của Lynk & Co tại Việt Nam, ngoài những "DNA" chung từ thương hiệu, mỗi mẫu xe lại được định hình với một phong cách riêng nhằm phục vụ những nhóm khách hàng khác biệt.

Nếu dòng sản phẩm 03 mang màu sắc thể thao và thiên về cảm xúc lái, 08 EM-P gây chú ý nhờ định hướng công nghệ cùng trải nghiệm vận hành tương tự xe thuần điện; thì bộ đôi 06 và 09 lại giống như những mảnh ghép cần thiết, giúp giữ sự cân bằng trong "gia đình" Lynk & Co. Bởi cả hai mẫu xe này đều cùng theo đuổi cảm giác vận hành ổn định, khả năng kiểm soát và sự hài hòa giữa hiệu suất với tính an toàn.

Lynk & Co 06: Mẫu SUV của sự dung hòa

Ở nhóm SUV đô thị, hầu hết mẫu xe hiện nay thường hướng đến một hoặc vài thế mạnh cạnh tranh nhất định, như thiết kế trẻ trung; trang bị công nghệ hoặc ưu tiên cảm giác lái mạnh mẽ... Lynk & Co 06 lại là sự khác biệt khá rõ, khi được hãng xe Trung Quốc phát triển theo hướng cân bằng hơn, dung hòa nhiều giá trị trong cùng một sản phẩm.

Về kiểu dáng và trang bị, xe vẫn mang những đặc trưng nhận diện quen thuộc của Lynk & Co với thiết kế hiện đại và màu sắc cá tính. Tuy nhiên, mẫu SUV này không đi theo hướng quá cực đoan. Thay vào đó, 06 được hãng phát triển theo cách cân bằng hơn. Vẫn duy trì chất trẻ trung, hiện đại nhưng đồng thời chú trọng tính thực dụng và trải nghiệm sử dụng hằng ngày, thông qua không gian nội thất, công nghệ và cả khả năng vận hành.

Xe sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp, cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Theo thông tin từ Lynk & Co, hộp số này có khả năng chuyển số chỉ trong 0,2 giây và đạt hiệu suất truyền động lên tới 97%. Tuy nhiên, thay vì chỉ tạo cảm giác tăng tốc mạnh, 06 được tinh chỉnh theo hướng phản hồi nhanh nhưng vẫn duy trì độ ổn định thân xe trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Điều này thể hiện rõ qua cấu hình hệ thống treo với treo trước MacPherson độc lập cùng treo sau đa liên kết độc lập kết hợp thanh cân bằng. Đây là kiểu thiết lập thường được đánh giá cao ở khả năng giữ thân xe ổn định hơn khi vào cua hoặc thay đổi hướng di chuyển liên tục trong môi trường đô thị.

Bên cạnh sức mạnh động cơ, Lynk & Co 06 cũng gây ấn tượng nhờ cảm giác lái đầm chắc, ổn định

Không chỉ tập trung vào hiệu suất, mẫu B-SUV này cũng chú trọng đến nền tảng an toàn và khả năng kiểm soát tổng thể. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu BMA danh tiếng của Tập đoàn Geely, sử dụng 63,4% thép cường lực và có hơn 4.800 mối hàn trên toàn bộ thân xe. Hệ thống cân bằng điện tử Bosch ESP 9.3 đóng vai trò hỗ trợ người lái kiểm soát tình trạng thân xe nhanh và chính xác hơn trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Lynk & Co 09: Khi sự ổn định trở thành ưu tiên

Nếu Lynk & Co 06 phù hợp với môi trường đô thị nhờ sự linh hoạt và khả năng dung hòa nhiều yếu tố khác nhau, thì Lynk & Co 09 lại mang phong thái điềm tĩnh hơn. Là mẫu SUV cỡ lớn trong dải sản phẩm Lynk & Co, mẫu xe này được phát triển theo hướng ưu tiên sự ổn định và cảm giác an tâm cho người lái; hướng nhiều tới trải nghiệm đường trường và nhu cầu sử dụng gia đình đông người.

Tương tự "đàn em" 06, Lynk & Co 09 là sự lựa chọn cần bằng và yên tâm ở nhóm xe đa dụng cỡ lớn cho gia đình

Điều này thể hiện không chỉ ở kích thước lớn hay thiết kế bề thế, mà còn nằm ở cấu hình vận hành và nền tảng công nghệ phía sau. 09 sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V (BSG), cho công suất lên đến 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình này giúp xe duy trì khả năng tăng tốc mượt mà, đồng thời mang lại sự ổn định cần thiết khi vận hành ở tốc độ cao hoặc trên các hành trình dài.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Lynk & Co 09 nằm ở hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian FYRA cùng nền tảng SPA cao cấp hàng đầu trong hệ sinh thái Tập đoàn Geely. Đây là những yếu tố góp phần cải thiện khả năng kiểm soát thân xe, tăng độ ổn định cũng như sự tự tin cho người lái trong nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Không chỉ sở hữu kích thước lớn, Lynk & Co 09 còn được đầu tư mạnh vào hệ thống treo nhằm cân bằng giữa sự êm ái và cảm giác kiểm soát. Xe sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau liên kết đa điểm, kết hợp treo khí nén thích ứng. Cấu hình này giúp chiếc SUV duy trì sự ổn định khi vào cua hoặc thay đổi tốc độ, đồng thời giảm đáng kể cảm giác bồng bềnh thường gặp trên các mẫu SUV thân hình lớn.

Bên cạnh khả năng vận hành, 09 cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng với ca-bin thiên về sự yên tĩnh và thoải mái cho các hành trình dài. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS không thiếu tính năng hiện đại nào, màn hình hiển thị HUD hay khả năng cách âm được cải thiện giúp người lái giảm bớt áp lực khi di chuyển liên tục trên cao tốc.

Mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 tiếp tục nhận mức ưu đãi cao nhất với hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm, giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh ban đầu. Trong khi đó, Lynk & Co 06 được hãng triển khai ưu đãi theo hướng thực tế hơn. Khách mua xe sẽ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng voucher đổ xăng miễn phí tương đương quãng đường sử dụng 14.000 km.

Có thể thấy, dù mang hai định vị khác nhau, Lynk & Co 06 và 09 vẫn chia sẻ nhiều điểm chung trong cách thương hiệu này phát triển sản phẩm. Thay vì theo đuổi phong cách vận hành quá cực đoan, cả hai mẫu xe đều hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất, khả năng kiểm soát và tính an toàn, những yếu tố đang ngày càng được người dùng ô tô tại Việt Nam chú trọng.