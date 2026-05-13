OPPO Find X9s xuất hiện tại Việt Nam, chứng minh một điều mà ngành smartphone đã quên từ lâu

Nhưng sau 48 giờ cầm cả hai máy, điều bất ngờ là chiếc khiến tôi không muốn đặt xuống lại chính là Find X9s, chiếc đứng dưới Ultra trong danh mục sản phẩm và lần đầu tiên xuất hiện chính hãng tại thị trường Việt Nam.

2 ngôn ngữ thiết kế khác nhau

Find X9 Ultra mở hộp ra với phong cách gợi nhớ máy ảnh phim cổ điển, hộp màu trầm, bên trong gồm máy, cáp sạc và Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer với ống kính rời 300mm cùng vỏ bảo vệ có nút bấm cơ chế hai giai đoạn focus và shutter giống máy ảnh thật. Cảm giác đầu tiên rất rõ: đây không phải điện thoại được đóng gói như điện thoại, đây là một dụng cụ nhiếp ảnh chuyên dụng được đóng gói cho người dùng nghiêm túc.

Find X9s thì khác hoàn toàn, hộp gọn gàng và hiện đại, không có phụ kiện chuyên dụng, ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và phù hợp với người dùng Gen Z hay người trẻ đi làm. Đây không phải bản Ultra tối giản mà là một sản phẩm được làm riêng cho một nhóm người dùng khác, và sự khác biệt đó hiện ra ngay từ cách hai chiếc máy được trình bày trong hộp.

Find X9s mang lại cảm giác trên tay "đã hơn"

Find X9 Ultra có trọng lượng cảm nhận rõ ràng do cụm camera bốn ống kính phía sau, dù phân bổ trọng lượng được tính toán để máy không bị nặng đầu. Đây là chiếc điện thoại bạn cầm trên tay và biết ngay rằng nó được tạo ra để chụp ảnh.

Find X9s nhẹ hơn đáng kể, gọn hơn đáng kể, và đây là chỗ chiếc máy này bắt đầu thuyết phục được tôi. Màn hình 6,59 inch 120Hz với viền siêu mỏng đối xứng bốn cạnh tạo cảm giác mặt trước gần như là một tấm kính nguyên khối. Quan trọng hơn, đây là chiếc điện thoại có thể dùng một tay cho phần lớn các thao tác hàng ngày mà không cần điều chỉnh cách cầm. Ba màu sắc Cam nhạt, Tím nhạt và Xám đều có chất riêng, không phải kiểu chọn vài màu tươi cho có như phần lớn flagship hiện nay.

Trong thị trường mà các flagship đang đẩy màn hình lên 6,8 đến 6,9 inch và trọng lượng vượt 220g, Find X9s đi ngược dòng và giải quyết một vấn đề thực tế mà nhiều người không nói ra: điện thoại đã to quá rồi, và cái giá phải trả là không thể dùng thoải mái bằng một tay.

Hasselblad dành cho người trẻ

Đây là điểm thuyết phục nhất của Find X9s và là lý do chiếc máy này quan trọng hơn nhiều so với thông số trên giấy.

Hệ thống ba ống kính 50MP với Hasselblad bao gồm ống kính góc rộng f/1.8 có chống rung quang học, ống kính góc siêu rộng 50MP góc nhìn 120 độ có lấy nét tự động, và ống kính tiêu cự dài 50MP f/2.6 có chống rung. Đây là cấu hình hiếm có ở tầm giá của Find X9s vì cả ba ống kính đều cùng 50MP, không phải hai ống kính chính tốt và một ống kính phụ thấp hơn để giảm chi phí.

Quan trọng hơn các thông số là phần Hasselblad có mặt trên máy. Bộ lọc màu Hasselblad với 10 preset màu phim mô phỏng các loại phim nhiếp ảnh truyền thống như Portra, Classic Chrome, Classic Negative, mỗi preset cho ra cảm giác màu sắc rất khác nhau dù chụp cùng khung hình. Chế độ Bậc Thầy Hasselblad đầy đủ chế độ chụp thủ công, xuất file ảnh thô, là tính năng mà nhiều flagship cùng tầm giá không có. Cân bằng màu sắc tự nhiên với cảm biến màu thực đo ánh sáng môi trường liên tục để hiệu chỉnh màu sắc chính xác trong mọi điều kiện chiếu sáng.

Điều này có nghĩa là người trẻ Việt Nam đã có thể dễ dàng tiếp cận với chất Hasselblad thật sự, không phải Hasselblad cấp Ultra nhưng cũng không phải Hasselblad giả, mà là một phần có chọn lọc của di sản 180 năm nhiếp ảnh đặt vào một chiếc máy mà ngân sách cho phép.

ColorOS 16 xứng tầm flagship

Chip Dimensity 9500s thế hệ mới đảm bảo Find X9s là phiên bản hiệu năng tốt trong phân khúc. Việc mở app nặng, chuyển tác vụ, chỉnh sửa ảnh trong Lightroom Mobile đều mượt mà từ những thao tác đầu tiên.

ColorOS 16 mang đến AI Mind Space 2.0 hoạt động như công cụ tổ chức ý tưởng cá nhân, ghi chú, chụp tài liệu, lưu liên kết, hệ thống tự phân tích và kết nối thành kế hoạch có cấu trúc, đây là tính năng mà sinh viên hoặc người trẻ đi làm sẽ dùng hàng ngày. AI Recording tự ghi âm và tóm tắt cuộc họp hoặc bài giảng theo thời gian thực, nhận diện người nói khác nhau và đánh dấu thời điểm trong bản chép văn bản.

Pin 7.025mAh kết hợp sạc nhanh 80W SUPERVOOC trên một máy dưới 200g là tỷ lệ pin trên trọng lượng rất tốt cho phân khúc. Đây là chiếc máy đi cả ngày dài mà không cần mang theo sạc dự phòng, và chỉ cần cắm 15 đến 20 phút là đủ pin cho nửa ngày tiếp theo.

Sau những ngày trải nghiệm đầu tiên, điều rõ ràng nhất không phải là Find X9 Ultra hay Find X9s tốt hơn, vì hai chiếc máy này phục vụ hai nhóm người dùng khác nhau và đều xuất sắc trong phân khúc của mình. Điều rõ ràng nhất là việc OPPO đưa cả hai về Việt Nam cùng lúc cho thấy thị trường flagship trong nước đang trưởng thành đến mức người dùng có quyền lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế thay vì dựa trên ngân sách bị giới hạn. Find X9 Ultra cho người muốn nhiếp ảnh nghiêm túc và sẵn sàng đầu tư tương xứng, Find X9s cho người trẻ muốn flagship thật sự nhưng linh hoạt hơn và phù hợp với thực tế tài chính của họ. Đó là lý do tôi nói Find X9s đang nói một điều mà ngành smartphone đã quên từ lâu: rằng máy nhỏ không có nghĩa là máy kém, và đắt nhất không có nghĩa là phù hợp nhất.