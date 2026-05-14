Xe tay ga mới của Honda: đẹp ngang ngửa Air Blade mà giá chỉ từ 35 triệu đồng

Honda chính thức mở bán mẫu xe tay ga Click 125 phiên bản 2026 tại một số thị trường Đông Nam Á với giá khởi điểm từ khoảng 35 triệu đồng. Mẫu xe mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao hơn cùng loạt nâng cấp về tiện ích và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ở phiên bản mới, Honda Click 125 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế góc cạnh, năng động, hướng đến nhóm khách hàng trẻ thường xuyên di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe được tinh chỉnh với cụm đèn pha sắc sảo hơn, kết hợp dải đèn định vị và xi-nhan đặt cao, tạo cảm giác hiện đại và thể thao hơn đời cũ.

Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, đồng bộ với tổng thể thân xe. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD tiếp tục được duy trì, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường di chuyển.

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Honda Click 125 2026 còn được bổ sung nhiều trang bị tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có cổng sạc USB Type-C bố trí trong hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại khi di chuyển.

Một số phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key cùng tính năng Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng chờ quá 3 giây nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải trong điều kiện giao thông đông đúc.

Mẫu xe tay ga này sở hữu cốp chứa đồ dung tích khoảng 18 lít, đủ đáp ứng nhu cầu chứa các vật dụng cá nhân cơ bản. Hệ thống phanh CBS tiếp tục được trang bị nhằm phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, hỗ trợ tăng độ an toàn khi vận hành.

Sức mạnh của Honda Click 125 đến từ khối động cơ 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và nền tảng eSP. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, tức chưa đến 2L/100 km, thuộc nhóm xe ga tiết kiệm nhiên liệu đáng chú ý trong phân khúc phổ thông hiện nay.

Động cơ của Click 125 2026 cũng được đánh giá cho khả năng vận hành ổn định, phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị nhờ trọng lượng gọn nhẹ và khả năng tăng tốc mượt mà.

Tại thị trường Philippines, Honda Click 125 phiên bản mới được phân phối với mức giá dao động khoảng 82.400 - 86.900 peso, tương đương 35 - 37 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với xe tay ga cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục tăng tại Đông Nam Á, sự xuất hiện của Honda Click 125 2026 được xem là động thái nhằm củng cố vị thế của Honda trong phân khúc xe ga phổ thông. Với thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút với nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.