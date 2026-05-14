DatVietVAC hưởng lợi kép, sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường 2,4 tỷ USD

Khi thu nhập tăng cao, người dân dần sẵn sàng chi trả cho các trải nghiệm chất lượng. Sự cộng hưởng giữa thay đổi hành vi tiêu dùng và bệ đỡ chính sách được dự báo sẽ tạo ra "cơn sóng" tăng trưởng đặc biệt lớn, mở ra thời kỳ hoàng kim cho toàn ngành.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái nội dung, nghệ sĩ và năng lực thương mại hóa người hâm mộ đang được xem là nhóm hưởng lợi trực tiếp.

Chính sách "mở đường băng" cho doanh nghiệp làm công nghiệp văn hoá

Ngành M&E Việt Nam đang trải qua một sự thay đổi mang tính cấu trúc sâu sắc. Ước tính, tổng quy mô thị trường M&E mà các doanh nghiệp nội dung trong nước có thể khai thác đạt khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026.

Ngành này cũng đang đón nhận cú hích lịch sử từ chính sách. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam (hiệu lực từ 1/7/2026) đã chính thức đặt văn hóa vào cấu trúc phát triển kinh tế - mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, với mức phân bổ ngân sách nhà nước tối thiểu 2% cho văn hóa - vượt mức cao nhất lịch sử từng có.

Đặc biệt, gần nhất Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam (có hiệu lực từ 1/7/2026): lần đầu tiên, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) trong 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; đồng thời áp dụng mức VAT 5% cho nghệ thuật biểu diễn và sản xuất phim.

Trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp nội dung trước đây chủ yếu tăng trưởng bằng quy mô doanh thu, chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp tới lợi nhuận. Nếu chính sách miễn thuế CIT được áp dụng, lợi nhuận sau thuế (NPAT) riêng mảng nội dung của DatVietVAC có thể hưởng lợi từ 50 - 60 tỷ đồng.

Điểm chuyển tỷ đô được dự báo trước

Trong lịch sử phát triển của ngành giải trí châu Á, có một "điểm chuyển" rất rõ: khi thu nhập bình quân đầu người vượt một ngưỡng nhất định, khán giả bắt đầu chi tiền cho trải nghiệm giải trí thay vì chỉ tiêu thụ nội dung miễn phí.

Trung Quốc từng bước vào giai đoạn này khoảng năm 2011, thời điểm GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Trong 14 năm sau đó, tỷ trọng chi tiêu cho giải trí của người dân Trung Quốc tăng từ khoảng 2,5% lên 3,4% GDP. Hàn Quốc cũng trải qua quá trình tương tự trong giai đoạn Hallyu 3.0 từ 2012–2017, khi fan economy bùng nổ, concert tăng trưởng mạnh và các tập đoàn như HYBE, SM, JYP hay YG bắt đầu chuyển từ công ty quản lý nghệ sĩ sang mô hình khai thác IP giải trí đa tầng.

Theo đánh giá của Vietcap, Việt Nam hiện đang đứng trước "điểm rơi" tương tự. GDP bình quân đầu người được dự báo vượt ngưỡng 5.000 USD từ năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR giai đoạn 2025 - 2029 khoảng 9,4% - cao nhất trong nhóm quốc gia so sánh khu vực. Đây là nền tảng quan trọng vì lịch sử cho thấy khi thu nhập tăng, nhu cầu chi cho giải trí sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong khi đó, tỷ lệ chi tiêu cho giải trí của Việt Nam hiện chỉ khoảng 1,4% GDP - thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 2 - 3% của nhiều thị trường châu Á.

Điều này đồng nghĩa dư địa tăng trưởng của ngành truyền thông và giải trí Việt Nam còn rất lớn. Một thế hệ người tiêu dùng mới đang hình thành, sẵn sàng trả tiền cho concert, merchandise, fan meeting và các trải nghiệm gắn với nghệ sĩ. Theo Vietcap, nhóm dân số trong độ tuổi tiêu dùng chính của ngành giải trí, khoảng 15–50 tuổi, sẽ tiếp tục chiếm khoảng 71% dân số Việt Nam tới năm 2030. Đây cũng chính là lực lượng khán giả thúc đẩy fan economy và mô hình D2C - direct-to-consumer - tại nhiều thị trường giải trí lớn ở châu Á.

Đây cũng là lý do Vietcap cho rằng Việt Nam hiện có nhiều đặc điểm tương đồng với giai đoạn Hallyu 3.0 của Hàn Quốc - thời điểm nhu cầu của người tiêu dùng đã sẵn sàng nhưng hệ thống khai thác D2C vẫn đang trong quá trình hình thành.

DatVietVAC đi tắt đón đầu kỷ nguyên thương mại hóa D2C

Trong bối cảnh ngành giải trí bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, DatVietVAC được đánh giá là một trong số ít doanh nghiệp đã đi trước trong việc xây dựng mô hình khai thác trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C).

Nếu trước đây doanh thu của ngành giải trí chủ yếu đến từ quảng cáo và tài trợ truyền hình, thì mô hình mới lại vận hành theo logic hoàn toàn khác: biến sức hút của nghệ sĩ và nội dung thành nhiều tầng doanh thu trực tiếp từ người hâm mộ. Doanh thu D2C của DatVietVAC đã tăng từ gần như bằng 0 năm 2020 lên khoảng 27% doanh thu mảng Content Hub năm 2025. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong cấu trúc doanh thu của doanh nghiệp.

Concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas ghi nhận khoảng 13.000 vé tiêu thụ - một tín hiệu cho thấy IP giải trí Việt Nam đã bắt đầu có khả năng thương mại hóa ở thị trường quốc tế.

Điều đáng chú ý là sự chuyển dịch này không chỉ tạo tăng trưởng doanh thu, mà còn kéo biên lợi nhuận đi lên. Theo Vietcap, năm 2025 DatVietVAC ghi nhận EBIT margin khoảng 13,9% và ROE khoảng 40,8% - cao vượt trội so với mức trung bình của nhiều doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

Ở góc độ dài hạn, lợi thế lớn nhất của DatVietVAC nằm ở việc doanh nghiệp này đang sở hữu đầy đủ "hạ tầng" của nền kinh tế người hâm mộ tại Việt Nam: nội dung, nghệ sĩ, nền tảng phân phối, cộng đồng khán giả và mạng lưới tài trợ. Trong giai đoạn thị trường giải trí Việt Nam mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc, doanh nghiệp đã đi trước một bước trong việc xây dựng IP và hệ sinh thái D2C.