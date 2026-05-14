Giá cà phê hôm nay 14-5: Robusta tăng mạnh

Theo Ngọc Ánh | 14-05-2026 - 09:08 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh, Robusta có lúc tăng hơn 100 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 14-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2,19% đến 2,24%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng nhẹ, dưới 0,5%.

Robusta tăng nóng

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 78 USD/tấn, lên 3.560 USD/tấn; Arabica tăng 10 USD/tấn, lên 6.190 USD/tấn.

Trong phiên, có thời điểm giá Robusta tăng hơn 100 USD/tấn. Riêng kỳ hạn tháng 7-2026 tăng cao nhất 117 USD/tấn, tiến sát mốc 3.600 USD/tấn.

Với diễn biến này, thị trường trong nước được kỳ vọng tăng mạnh trở lại sau khi lùi về mức 87.900 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Giá cà phê tiếp tục đi lên bất chấp nhiều dự báo cho thấy nguồn cung thuận lợi hơn nhờ triển vọng được mùa. Điều này cho thấy các yếu tố ngoài cung - cầu đang tác động mạnh đến thị trường nội địa.

Giá cà phê duy trì ở mức cao trong 3 vụ liên tiếp, mang lại lợi nhuận lớn cho người trồng, qua đó kích thích làn sóng đầu tư vào các vùng trồng cà phê trọng điểm trên thế giới.

Giá cà phê vẫn đang ở mức có lợi cho người trồng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Quyền, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA), cho biết cao nguyên Bolaven, thuộc tỉnh Champasak, là vùng trồng cà phê lớn nhất của Lào nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi về độ cao, khí hậu và thổ nhưỡng.

Theo số liệu từ Sở Nông lâm tỉnh Champasak, diện tích cà phê toàn tỉnh năm 2023 đạt khoảng 49.135 ha, năng suất bình quân 1,48 tấn cà phê nhân/ha.

Tỉnh Champasak hiện tập trung nhiều nhà máy chế biến cà phê, chủ yếu do doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn gốc Việt đầu tư như Đào Hương, Thái Hòa, Cát Quế, Minh Tiến...

Theo ông Ngô Quyền, một trong những định hướng phát triển kinh tế thời gian tới của địa phương là phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch. Vì vậy, việc các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đầu tư vào ngành cà phê đang nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa phương.

Các doanh nghiệp Việt không chỉ tạo việc làm cho người dân bản địa mà còn tham gia xây dựng nhiều công trình, dự án xã hội và đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

