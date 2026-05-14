Nông sản Việt đón tin vui trên sàn TMĐT

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Shop Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Trong bối cảnh quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ USD, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số Việt Nam năm 2025 theo Bộ Công Thương, việc giúp hàng Việt và nhà bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên kênh tăng trưởng này trở nên ngày càng quan trọng.

Tại sự kiện "CSR Day 2026 – Khơi Mở Làn Sóng Tác Động Mới", TikTok Shop đã công bố những kết quả nổi bật của sáng kiến "Hàng Việt Vươn Mình" năm 2025.

Đáng chú ý, hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhãn định danh để gia tăng hiện diện trên TikTok Shop; hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai; các nhà bán hàng tham gia chương trình “Thứ 7 Hàng Việt” ghi nhận doanh thu trung bình tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024. Bên cạnh đó, hơn 30.000 người bán đã được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng, cũng như cập nhật kiến thức về tuân thủ thuế và pháp lý.

Đại diện các dự án tiêu biểu.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển rõ nét của việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trái cây tươi, qua mô hình TMĐT dựa trên khám phá (discovery-led commerce) của TikTok Shop. Chỉ sau 9 tháng mở ngành hàng trái cây, nền tảng ghi nhận hơn 200 tấn trái cây tươi được tiêu thụ. Một số sản phẩm địa phương nhanh chóng tạo sức hút ở quy mô toàn quốc như giống sầu riêng cổ Sáu Hữu với hơn 10 tấn được tiêu thụ chỉ trong 48 giờ. Trong khi đó, khoai sâm đất Tây Bắc trở thành "hiện tượng" của ngành hàng nông sản trên TikTok Shop với hơn 600 tấn được bán ra.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop chia sẻ: "Khi một sản phẩm OCOP, một sản vật làng nghề hay một phiên livestream của người nông dân có thể tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, một cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương được mở ra. Những kết quả của "Hàng Việt Vươn Mình" năm 2025 cho thấy hiệu quả của các chương trình được TikTok Shop triển khai nhằm hỗ trợ hàng Việt và nhà bán hàng địa phương tăng trưởng ở quy mô lớn."

Tiếp nối kết quả năm 2025, TikTok Shop công bố lộ trình "Hàng Việt Vươn Mình" 2026 với trọng tâm là mở rộng các mô hình đã chứng minh hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác đa bên nhằm tháo gỡ các rào cản về năng lực, hạ tầng và kết nối thị trường cho kinh tế địa phương.

Một trong những trọng tâm của lộ trình này là hợp tác giữa TikTok Shop và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhằm nhân rộng sáng kiến “Địa phương vươn mình" với mô hình hai cấp: "Mỗi Tỉnh Một Shop" và "Xã Thương mại Điện tử”. Sáng kiến hướng tới thúc đẩy ứng dụng TMĐT từ cấp cơ sở tại hơn 3.000 xã trên toàn quốc, qua đó hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số dựa trên sản phẩm, con người, nội dung và lợi thế bản địa.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương nhận định: "Chúng tôi đánh giá cao các mô hình hợp tác giữa nền tảng số và địa phương như TikTok Shop đang triển khai nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt qua TMĐT. Không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ, các mô hình này còn góp phần giúp địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số, quảng bá đặc sản vùng miền và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số."

Bên cạnh sáng kiến “Địa phương vươn mình”, TikTok Shop cũng công bố các hợp tác mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia TMĐT ở quy mô lớn hơn. Các hợp tác này hướng tới mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương, đồng thời thúc đẩy xây dựng thương hiệu nông sản gắn với câu chuyện vùng miền và giá trị văn hóa bản địa.

Đáng chú ý, TikTok Shop công bố gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026. Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.

Ngoài các chương trình hỗ trợ tiêu thụ trong nước, TikTok Shop tiết lộ dự định triển khai sáng kiến "Hàng Việt Cất Cánh", hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua TMĐT xuyên biên giới.