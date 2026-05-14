Suzuki Fronx giảm giá kỷ lục tại đại lý: Bản ‘base’ từ 430 triệu đồng, rẻ hơn cả Morning, i10

Fronx giảm giá mạnh tại đại lý

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý Suzuki phía Nam, mẫu Fronx đang có giá giảm mạnh, lăn bánh chưa tới 500 triệu đồng. Cụ thể, theo người này, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn hiện chỉ còn 430 triệu đồng, thấp hơn tới 90 triệu đồng so với niêm yết. Đây là mức giá thấp nhất kể từ thời điểm mẫu xe này ra mắt từ tháng 10/2025.

Fronx có giá thấp nhất phân khúc và rẻ hơn cả những mẫu hatchback nhỏ. Ảnh: Đại lý

Do đây là chính sách giảm giá từ đại lý nên mỗi nơi sẽ công bố mức giá khác nhau. Tham khảo một đại lý khác ở TP.HCM, giá bản Fronx GL chỉ giảm 80 triệu, còn 440 triệu đồng. Các bản GLX và GLX Plus cao cấp hơn được giảm ít hơn, lần lượt 70 triệu và 30 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 529 triệu và 619 triệu đồng. Các xe đều có năm sản xuất 2025.

Với giá bán mới này, Suzuki Fronx thậm chí còn rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A từ Hàn Quốc như Kia Morning hay Hyundai i10. Hiện Morning có giá niêm yết bản tiêu chuẩn đã từ 439 triệu đồng, chỉ đi kèm khuyến mãi 3 triệu đồng.

So với các đối thủ, giá của Suzuki Fronx cũng thấp hơn đáng kể. Kia Sonet hay Hyundai Venue hiện được giảm giá tại đại lý còn quanh mức khoảng 475 triệu đồng.

Các đối thủ Hàn Quốc cũng đua giảm giá nhưng vẫn chưa thể rẻ như Fronx. Ảnh: Đại lý

Doanh số Fronx vẫn chưa gây ấn tượng

Mặc dù có giá liên tục giảm từ khi ra mắt, Fronx lại chưa thực sự tạo được cú hích về doanh số. Trong tháng 4/2026 vừa qua, mẫu xe này xếp cuối phân khúc với chỉ 77 xe bán ra. Xếp trên là Venue, Raize và Sonet với doanh số lần lượt là 85 xe, 251 xe và 598 xe.

Fronx có gì đặc biệt?

Fronx có thiết kế lai coupe cá tính với phần mui vuốt chéo về phía sau. Ngoại thất bản cao cấp nổi bật nhờ hệ thống đèn LED hoàn toàn, mâm 16 inch và bảng màu đa dạng với 7 lựa chọn phối màu đơn hoặc đôi.

Không gian nội thất nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa, HUD, sạc không dây... trên phiên bản cao cấp nhất.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này cung cấp hai tùy chọn động cơ 1.5L. Các phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng hệ truyền động mild-hybrid kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản GL thuần xăng đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Điểm nhấn giúp Fronx cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc là hệ thống an toàn với gói công nghệ ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, kết hợp camera 360 độ.