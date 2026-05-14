Tại Trung Quốc, Tesla không hào nhoáng bằng BYD và NIO nhưng vẫn dẫn đầu “chất”, lý do hóa ra chính là do trạm sạc

Tại Trung Quốc, quê hương của xe điện thế giới, BYD và NIO đua nhau ra các mẫu xe với màn hình 16 inch, ghế massage, karaoke và hệ thống ADAS được đặt tên kêu vang như "God's Eye". Tesla Model 3 và Model Y thì gần như không thay đổi từ 2017 đến nay - không có những tính năng hào nhoáng đó. Nhưng trong khảo sát chất lượng xe điện tại chính thị trường Trung Quốc, hai mẫu Tesla này vẫn dẫn đầu danh sách ít khiếu nại nhất, trong khi BYD Han, BYD Dolphin và Lixiang ONE ở phần cuối với số khiếu nại cao gấp 15 lần. Lý do nằm ở một thứ Tesla đã đầu tư suốt 12 năm trong khi các hãng nội địa mới bắt đầu: mạng lưới trạm sạc.

Nghịch lý tại quê hương xe điện

Một khảo sát chất lượng xe điện tại Trung Quốc trong những năm gần đây cho kết quả đáng chú ý. Tesla Model Y đạt 2,5 khiếu nại trên 10.000 xe, Tesla Model 3 đạt 2,7 khiếu nại - hai mẫu xe ít khiếu nại nhất danh sách. Ở phía ngược lại, Lixiang ONE ghi nhận 41,8 khiếu nại, BYD Han 38,5 khiếu nại, BYD Dolphin 37,3 khiếu nại trên cùng đơn vị 10.000 xe. Chênh lệch khoảng 15 lần giữa hai nhóm. Wuling Hongguang Mini EV và NIO ES6 là hai mẫu xe nội địa hiếm hoi đạt chất lượng tương đương Tesla, với 2,9 và 3,1 khiếu nại tương ứng.

Điều này khá nghịch lý nếu chỉ nhìn vào tính năng và thiết kế. Tesla Model 3 ra đời từ 2017, Model Y từ 2020 - so với các mẫu xe điện Trung Quốc mới ra hằng năm với hàng loạt công nghệ mới, hai chiếc Tesla này đáng ra phải bị coi là cổ điển. Nhưng người dùng Trung Quốc vẫn xếp chúng ở đầu về chất lượng. Câu hỏi là vì sao.

Vũ khí thực sự của Tesla: một mạng sạc 12 năm tuổi

Câu trả lời nằm ở một thứ không hề hào nhoáng và không xuất hiện trong các quảng cáo về tính năng xe: hệ thống Supercharger. Tính đến đầu năm 2026, Tesla có hơn 2.500 trạm sạc và 11.600 trụ sạc nhanh tại Trung Quốc đại lục, phủ tất cả thủ phủ tỉnh và các thành phố lớn. Mạng sạc này được Tesla bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2013, ngay khi hãng vào thị trường Trung Quốc. Đầu năm 2021, Tesla đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất Supercharger riêng tại Thượng Hải, biến hạ tầng sạc thành một hệ sinh thái khép kín do Tesla tự chủ.

So với Tesla, các hãng xe điện Trung Quốc mới đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc trong khoảng 2 năm gần đây. BYD thông báo tham vọng triển khai 4.000 trạm sạc 1MW trên toàn quốc và đang trong quá trình thực hiện. NIO, XPeng và Li Auto cũng đẩy mạnh xây mạng sạc riêng, nhưng phạm vi phủ sóng vẫn chủ yếu ở các đô thị lớn, ít có trên các tuyến liên tỉnh. Đặc biệt, mạng sạc nhanh của BYD và Li Auto là "walled garden" - chỉ phục vụ xe của chính hãng, không mở cho xe khác. Tháng 7 năm 2025, chính phủ Trung Quốc phải ra quy định buộc các mạng sạc nhanh mở cho mọi xe điện, một phần là phản ứng trước thực tế này. Trong khi đó, Tesla từ năm 2023 đã chủ động mở hơn 950 trạm sạc cho 38 mẫu xe của 30 hãng khác sử dụng, bao gồm BYD Han, NIO ES6, XPeng P7, Zeekr 001 và nhiều mẫu khác.

Đầu tư trạm sạc mới là đầu tư thực sự vào xe điện

Tại sao các hãng xe Trung Quốc với tiềm lực không nhỏ lại chưa đầu tư đủ vào hạ tầng sạc theo cách Tesla đã làm? Lý do nằm ở mô hình kinh doanh. Đầu tư vào hạ tầng sạc là chi phí vốn dài hạn, không tạo doanh thu ngay, đòi hỏi tầm nhìn 10 đến 15 năm. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc với hơn 100 hãng xe điện cạnh tranh khốc liệt, các hãng nội địa buộc phải tập trung nguồn lực vào những thứ tạo ra điểm khác biệt nhanh trên xe: màn hình lớn, tính năng giải trí, ADAS được đặt tên kêu, ghế massage và nhiều cấu hình hào nhoáng khác. Đây là những thứ tạo điểm cộng tức thì trong quyết định mua, nhưng không giải quyết được trải nghiệm sử dụng dài hạn.

Tesla đi ngược chiều. Thay vì đua tính năng, hãng đầu tư vào thứ mà chủ xe sẽ dùng hàng tuần, hàng tháng trong suốt 8 đến 10 năm sở hữu: một mạng sạc rộng, ổn định và mở cho tất cả. Đây là lý do dù Model 3 và Model Y bị coi là "lỗi thời" về tính năng so với xe điện Trung Quốc mới, nhưng chủ xe Tesla vẫn ít khiếu nại nhất - vì trải nghiệm sạc của họ ổn định nhất.

Bài học cho người mua xe điện Việt Nam

Câu chuyện Tesla tại Trung Quốc có một bài học rất cụ thể cho người mua xe điện tại Việt Nam năm 2026. Khi đứng trước hàng loạt thương hiệu xe điện Trung Quốc đang vào thị trường với các tính năng hào nhoáng - màn hình to, ghế thông minh, hệ thống giải trí phong phú, công nghệ ADAS nghe rất hào nhoáng - câu hỏi quan trọng nhất không phải xe nào có nhiều tính năng nhất, mà là: hãng nào đang đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam? Trạm sạc mới là yếu tố quyết định trải nghiệm dùng xe điện hằng ngày. Một chiếc xe có ghế massage và màn hình 16 inch nhưng không có trạm sạc gần nhà, không có trạm sạc trên đường về quê, sẽ trở thành cục sắt mỗi cuối tuần.

Đầu tư vào trạm sạc mới là dấu hiệu của một hãng thực sự đầu tư làm xe điện. Tính năng hào nhoáng có thể lắp thêm trong 1 đến 2 năm. Một mạng lưới sạc trải dài toàn quốc, ổn định, ít lỗi và có sản xuất nội bộ thì cần 5 đến 10 năm cùng hàng tỷ đô đầu tư. Đây là khoản đầu tư mà người bên ngoài khó nhìn thấy lúc đi xem xe ở showroom, nhưng sẽ cảm nhận rất rõ sau 6 tháng sở hữu. Tại Trung Quốc, Tesla đã chứng minh điều này: chiếc xe ít hào nhoáng nhất vẫn được chấm điểm chất lượng cao nhất, vì hạ tầng đứng sau nó là thật. Câu hỏi đúng mà người mua xe Việt cần đặt ra không phải "xe nào nhiều tính năng nhất" mà là "hãng nào đang xây xương sống hạ tầng sạc thật sự tại Việt Nam".