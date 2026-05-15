Khoan 5.200m xuống lòng đất, phát hiện mỏ khí siêu sâu trữ lượng lên tới 236 tỷ mét khối

Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) vừa công bố phát hiện một mỏ khí đá phiến siêu sâu quy mô lớn tại lưu vực Tứ Xuyên, với tổng trữ lượng địa chất đã được chứng minh lên tới 235,69 tỷ mét khối. Đây được xem là mỏ khí đá phiến siêu sâu đầu tiên của Trung Quốc được xác nhận có quy mô thương mại lớn.

Theo thông tin từ Sinopec, mỏ khí mang tên Ziyang Dongfeng nằm ở độ sâu từ 4.500 đến 5.200 mét dưới lòng đất và đã được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc chứng nhận.

Tập đoàn năng lượng nhà nước này cho biết phát hiện mới đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp khí đá phiến Trung Quốc khi lần đầu tiên hoạt động thăm dò vượt qua mốc độ sâu 4.500 mét, chuyển từ khai thác “sâu” sang “siêu sâu”.

Đáng chú ý, lớp đá phiến chứa khí tại mỏ Ziyang Dongfeng được hình thành cách đây hơn 540 triệu năm, trở thành lớp đá phiến cổ nhất thế giới được phát hiện có giá trị khai thác thương mại.

Theo các chuyên gia, việc khai thác khí đốt ở độ sâu trên 4.500 mét là thách thức kỹ thuật rất lớn do điều kiện địa chất phức tạp, nhiệt độ cực cao và áp suất khổng lồ dưới lòng đất. Đây cũng là lý do khiến hoạt động khai thác khí đá phiến siêu sâu được xem là một trong những lĩnh vực khó nhất của ngành năng lượng hiện đại.

Sinopec cho biết sau hơn 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm, doanh nghiệp này đã xây dựng được hệ thống công nghệ có khả năng triển khai ở quy mô lớn nhằm vượt qua các rào cản kỹ thuật trong khai thác khí đá phiến siêu sâu.

Theo tập đoàn này, phát hiện mới sẽ góp phần quan trọng vào việc gia tăng trữ lượng năng lượng chiến lược của Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ khí đốt tự nhiên của nước này tiếp tục tăng cao.

Lưu vực Tứ Xuyên từ lâu đã được xem là trung tâm khai thác khí đá phiến lớn nhất Trung Quốc. Kể từ khi phát hiện mỏ Fuling vào năm 2012, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới phát triển thành công khí đá phiến thương mại, sau Mỹ và Canada.

Trong hơn một thập kỷ qua, Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh đầu tư vào khai thác dầu khí phi truyền thống nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Nhiều dự án khoan sâu và siêu sâu đã được triển khai tại các khu vực có điều kiện địa chất phức tạp như Tứ Xuyên và Tân Cương.

Việc phát hiện mỏ Ziyang Dongfeng được đánh giá là bước tiến mới của ngành năng lượng Trung Quốc trong cuộc đua khai thác tài nguyên ở độ sâu lớn. Giới chuyên môn nhận định thành tựu này có thể mở đường cho việc khai thác thêm nhiều mỏ khí đá phiến siêu sâu khác trong tương lai, qua đó giúp Trung Quốc củng cố nguồn cung năng lượng dài hạn.