Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg

Sim rừng xuất hiện nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Phú Quốc. Quả khi chín có màu tím đậm, vị ngọt pha chát nhẹ. Trước đây, sim chủ yếu được người dân địa phương hái ăn hoặc ngâm rượu, ít có giá trị thương mại nên nhiều mùa chín rộ, quả rụng đầy gốc vẫn không có người thu mua.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tự nhiên tăng lên khiến sim rừng dần trở thành mặt hàng được săn tìm trên chợ mạng và các cửa hàng đặc sản. Theo khảo sát, sim tươi loại thường hiện có giá khoảng 70.000-90.000 đồng/kg, trong khi loại tuyển chọn, quả to và chín đều có thể lên tới 120.000-130.000 đồng/kg.

Một số tiểu thương cho biết lượng khách đặt mua sim rừng tăng mạnh vào đúng mùa thu hoạch. Nhiều người mua về để ngâm rượu, làm siro hoặc ngâm mật ong. Trong đó, rượu sim vẫn là sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường.

Ngoài sim tươi, nhiều sản phẩm chế biến từ sim cũng được bán với giá khá cao. Rượu sim đóng chai, siro sim hay mật sim xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn thương mại điện tử và các điểm bán đặc sản du lịch.

Tại Phú Quốc, sim rừng đã được khai thác theo hướng đặc sản phục vụ khách du lịch từ nhiều năm nay. Một số cơ sở sản xuất cho biết nguồn sim tự nhiên không còn dồi dào như trước do phụ thuộc mùa vụ và sản lượng thu hái.

Theo người dân địa phương, sim rừng thường chín vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Những khu vực đồi sim lớn có thể thu hoạch liên tục trong mùa, tuy nhiên việc hái sim chủ yếu vẫn dựa vào nguồn mọc tự nhiên thay vì trồng quy mô lớn.

Việc giá sim tăng mạnh trong vài năm gần đây phản ánh xu hướng thị trường ngày càng ưa chuộng các loại nông sản và đặc sản bản địa. Từ loại quả từng ít được chú ý, sim rừng nay đã trở thành mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cho nhiều hộ dân vùng đồi núi.