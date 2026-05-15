Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg

Hữu Bách | 15-05-2026 - 09:51 AM | Thị trường

Loại quả tím dân dã bất ngờ “gây sốt” trên chợ mạng, giá bán tăng mạnh vào mùa

Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Sim rừng xuất hiện nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Phú Quốc. Quả khi chín có màu tím đậm, vị ngọt pha chát nhẹ. Trước đây, sim chủ yếu được người dân địa phương hái ăn hoặc ngâm rượu, ít có giá trị thương mại nên nhiều mùa chín rộ, quả rụng đầy gốc vẫn không có người thu mua.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tự nhiên tăng lên khiến sim rừng dần trở thành mặt hàng được săn tìm trên chợ mạng và các cửa hàng đặc sản. Theo khảo sát, sim tươi loại thường hiện có giá khoảng 70.000-90.000 đồng/kg, trong khi loại tuyển chọn, quả to và chín đều có thể lên tới 120.000-130.000 đồng/kg.

Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Một số tiểu thương cho biết lượng khách đặt mua sim rừng tăng mạnh vào đúng mùa thu hoạch. Nhiều người mua về để ngâm rượu, làm siro hoặc ngâm mật ong. Trong đó, rượu sim vẫn là sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường.

Ngoài sim tươi, nhiều sản phẩm chế biến từ sim cũng được bán với giá khá cao. Rượu sim đóng chai, siro sim hay mật sim xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn thương mại điện tử và các điểm bán đặc sản du lịch.

Tại Phú Quốc, sim rừng đã được khai thác theo hướng đặc sản phục vụ khách du lịch từ nhiều năm nay. Một số cơ sở sản xuất cho biết nguồn sim tự nhiên không còn dồi dào như trước do phụ thuộc mùa vụ và sản lượng thu hái.

Theo người dân địa phương, sim rừng thường chín vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Những khu vực đồi sim lớn có thể thu hoạch liên tục trong mùa, tuy nhiên việc hái sim chủ yếu vẫn dựa vào nguồn mọc tự nhiên thay vì trồng quy mô lớn.

Việc giá sim tăng mạnh trong vài năm gần đây phản ánh xu hướng thị trường ngày càng ưa chuộng các loại nông sản và đặc sản bản địa. Từ loại quả từng ít được chú ý, sim rừng nay đã trở thành mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cho nhiều hộ dân vùng đồi núi.

Loại quả được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới: Ở Việt Nam có giống 'xấu lạ' giá 80.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Siêu tỉnh" của VN có “rừng vàng, biển bạc” muốn xây trung tâm đấu giá sản vật gần tỷ USD đầu tiên ở ĐNÁ

"Siêu tỉnh" của VN có “rừng vàng, biển bạc” muốn xây trung tâm đấu giá sản vật gần tỷ USD đầu tiên ở ĐNÁ Nổi bật

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ Nổi bật

Tỷ phú Trung Quốc gặp Elon Musk, trên tay cầm món đồ "gây sốt" toàn cầu: Ở Việt Nam cũng có thể sở hữu

Tỷ phú Trung Quốc gặp Elon Musk, trên tay cầm món đồ "gây sốt" toàn cầu: Ở Việt Nam cũng có thể sở hữu

09:45 , 15/05/2026
Mua bán lợn nhiễm tả châu Phi về giết mổ bán ra thị trường, 3 người bị khởi tố

Mua bán lợn nhiễm tả châu Phi về giết mổ bán ra thị trường, 3 người bị khởi tố

09:30 , 15/05/2026
Tất cả người dùng iPhone cần làm điều này ngay lập tức

Tất cả người dùng iPhone cần làm điều này ngay lập tức

09:07 , 15/05/2026
Bưởi, chanh Việt Nam rộng cửa vào thị trường Trung Quốc

Bưởi, chanh Việt Nam rộng cửa vào thị trường Trung Quốc

07:41 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên