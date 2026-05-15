Tỷ phú Trung Quốc gặp Elon Musk, trên tay cầm món đồ "gây sốt" toàn cầu: Ở Việt Nam cũng có thể sở hữu

Tối ngày 13/5, ông Trump đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, tháp tùng các lãnh đạo cấp cao từ hơn mười công ty nổi tiếng của Mỹ. Các lãnh đạo công nghệ Mỹ này đã tham dự tiệc chiêu đãi được tổ chức. Tại buổi tiệc, CEO của Xiaomi, Lôi Quân, đã tiến đến bắt tay Elon Musk và sau đó chụp ảnh cùng nhau bằng chiếc Xiaomi 17 Pro. Musk đã tinh nghịch nháy mắt với máy ảnh.

Theo Forbes, Lôi Quân là một trong 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2013 khi Lôi Quân đến thăm Musk tại Mỹ, tham quan nhà máy trụ sở chính của Tesla và chụp ảnh chung lần đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện cùng nhau đầu tiên của họ sau 13 năm.

Hơn một thập kỷ qua, Xiaomi không còn là cái tên xa lạ trong bản đồ công nghệ thế giới. Từ một công ty khởi nghiệp, Xiaomi đã vươn mình trở thành "gã khổng lồ" đứng trong top các nhà sản xuất smartphone lớn nhất hành tinh.

Với sự ra mắt của dòng flagship vào năm 2025, gã khổng lồ này một lần nữa chứng minh rằng sự sáng tạo không có giới hạn. Khi mà các đối thủ lớn đang dần đi vào lối mòn với những nâng cấp nhỏ giọt, Xiaomi 17 Pro xuất hiện như một "biến số" đầy kịch tính, buộc thế giới phải nhìn nhận lại tiêu chuẩn của một chiếc điện thoại cao cấp.

Không chỉ là một thiết bị liên lạc, Xiaomi 17 Pro là một tuyên ngôn về kỹ thuật. Sự kết hợp giữa triết lý thực dụng và tham vọng dẫn đầu đã tạo nên một sản phẩm cân bằng giữa vẻ đẹp thẩm mỹ và hiệu suất thực tế. Tại thị trường Việt Nam, Xiaomi 17 Pro có mức giá dao động từ 18,5 triệu đồng đến 22,2 triệu đồng tùy thuộc vào các tùy chọn cấu hình bộ nhớ.

Màn hình phụ và tư duy tái định nghĩa trải nghiệm

Điểm khiến Xiaomi 17 Pro trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới chính là cụm màn hình phụ đặt ở mặt sau. Không còn là một ô cửa sổ nhỏ bé mang tính trang trí, màn hình này trên thế giới Xiaomi 17 Series đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Với tần số quét 120Hz và độ sáng cực đại chạm ngưỡng 3.500 nits, màn hình phụ giờ đây đóng vai trò như một bảng điều khiển đa năng.

Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra thông báo, điều khiển trình phát nhạc, hoặc thậm chí là theo dõi các thông số sức khỏe mà không cần lật mặt trước của máy. Đặc biệt, đối với những người yêu thích nhiếp ảnh, màn hình này trở thành một ống ngắm hoàn hảo, cho phép sử dụng hệ thống camera chính siêu sắc nét để chụp những bức ảnh selfie với chất lượng chuyên nghiệp nhất.

Hiệu năng: Khi các con số biết nói

Nếu như thiết kế là thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên, thì thông số phần cứng của Xiaomi 17 Pro lại là thứ giữ chân những người dùng khó tính nhất. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite mới nhất, mang lại sức mạnh xử lý vượt trội và khả năng tối ưu hóa AI sâu rộng. Mọi tác vụ từ biên tập video 8K đến chơi các tựa game AAA nặng nhất đều được thực hiện một cách mượt mà, không gặp bất kỳ trở ngại nào về nhiệt độ hay độ trễ.

Tuy nhiên, "ngôi sao" thực sự giúp Xiaomi 17 Pro đè bẹp các đối thủ chính là viên pin. Trong khi các hãng công nghệ lớn vẫn đang vật lộn để giữ cho dung lượng pin quanh mức 5.000mAh, Xiaomi đã tạo nên một kỳ tích khi tích hợp viên pin lên tới 7.500mAh vào thân máy mỏng nhẹ. Sự kết hợp giữa công nghệ pin Silicon-Carbon mật độ cao và khả năng sạc nhanh 100W giúp người dùng xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về năng lượng. Đây không chỉ là một con số, đó là sự tự do trong trải nghiệm mà người dùng iPhone hay Samsung vẫn hằng ao ước.

Hệ thống quang học: Sự toàn diện trong từng điểm ảnh

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 17 Pro tiếp tục duy trì tiêu chuẩn của một chiếc "máy ảnh bỏ túi" chuyên nghiệp. Hệ thống ba camera phía sau đều sở hữu độ phân giải 50MP, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng hình ảnh ở mọi tiêu cự. Camera chính sử dụng cảm biến kích thước lớn, kết hợp với các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến giúp tái tạo màu sắc trung thực và dải tương phản động (dynamic range) ấn tượng.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp mạnh mẽ với chế độ Cinematic mới, cho phép lấy nét chuyển động mượt mà và kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn. Việc kết hợp với màn hình phụ ở mặt sau giúp quá trình quay vlog hay livestream trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, khi người dùng có thể quan sát chính xác khung hình của mình bằng cụm camera tốt nhất trên thiết bị.