Quay lưng với dầu Nga chưa được bao lâu, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới đề xuất Mỹ gia hạn lệnh miễn trừ, tiếp tục 'chốt đơn' từ Moscow

Như Quỳnh | 15-05-2026 - 12:09 PM | Thị trường

Các quan chức quốc gia châu Á này đã cảnh báo phía Mỹ rằng an ninh nguồn cung năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo Reuters, Ấn Độ đang thúc giục Mỹ gia hạn cơ chế miễn trừ đối với các lô dầu thô Nga đã được chất lên tàu chở dầu, trong bối cảnh lượng nhập khẩu dầu từ Nga của nước này tăng lên mức cao kỷ lục trước thời hạn miễn trừ hiện tại kết thúc vào ngày 16/5.

Cụ thể, New Delhi đã đề nghị Washington kéo dài cơ chế miễn trừ vốn cho phép các quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục nhận các lô dầu Nga đã được bốc xếp lên tàu trước thời điểm áp dụng các hạn chế của Mỹ.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với triển vọng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, phía Mỹ đến nay vẫn chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc liệu cơ chế này có tiếp tục được gia hạn sau ngày 16/5 hay không.

Nếu miễn trừ không được kéo dài, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể buộc phải tìm kiếm nguồn cung dầu giao ngay thay thế từ các khu vực khác với chi phí cao hơn đáng kể.

Kể từ giữa tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã hai lần gia hạn miễn trừ đối với các lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển. Trong lần gia hạn gần nhất vào cuối tháng 4, thời hạn được kéo dài thêm hai tuần.

Sau quyết định miễn trừ đầu tiên hồi tháng 3, thị trường dầu mỏ đã chứng kiến làn sóng mua mạnh các lô dầu Nga trên biển. Một số tàu chở dầu thậm chí được cho là đã chuyển hướng từ Trung Quốc sang Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu gia tăng từ các nhà máy lọc dầu nước này.

Mặc dù dầu thô Nga không chịu các lệnh trừng phạt toàn diện, Washington trước đó đã gây áp lực buộc New Delhi hạn chế mua dầu Nga giá rẻ nhằm gia tăng sức ép lên Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, việc Mỹ nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt gần đây được cho là phản ánh những đánh đổi chiến lược mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải cân nhắc trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo các nguồn tin, căng thẳng tại Iran từ tháng 2 đã khiến dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, làm gia tăng rủi ro nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các quan chức Ấn Độ được cho là đã cảnh báo phía Mỹ rằng an ninh nguồn cung năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với New Delhi, do biến động kéo dài của thị trường dầu mỏ có thể tạo ra những tác động sâu rộng đến nền kinh tế.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy cơ cấu nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã thay đổi mạnh trong thời gian gần đây. Trong tháng 3, nguồn cung từ Trung Đông giảm 61%, xuống còn khoảng 1,18 triệu thùng/ngày, trong khi nhập khẩu từ Nga gần như tăng gấp đôi so với tháng trước, đạt 2,25 triệu thùng/ngày nhờ cơ chế miễn trừ của Mỹ.

Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ trong hai tuần đầu tháng 5 đã đạt mức kỷ lục khoảng 2,3 triệu thùng/ngày khi các nhà máy lọc dầu tăng tốc mua hàng trước thời hạn miễn trừ.

