Sau sầu riêng, Trung Quốc tiếp tục trồng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Thu về gần 1 tỷ đồng mỗi ha, tự tin ‘chắc chắn sẽ bán được giá cao’

Như Quỳnh | 14-05-2026 - 11:14 AM | Thị trường

Năng suất trung bình đạt khoảng 15 tấn/ha, trong khi giá trị sản xuất dao động từ 225.000 – 300.000 nhân dân tệ/ha, tương đương khoảng 810 triệu – 1,08 tỷ đồng/ha.

Vụ thu hoạch vải thiều năm nay tại Bincunshan, thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ghi nhận tín hiệu tích cực khi chất lượng trái được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng giá trị kinh tế cho người trồng trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh mô hình sản xuất quy mô lớn và tiêu chuẩn hóa.

Theo các nhà vườn địa phương, điều kiện canh tác thuận lợi cùng việc áp dụng kỹ thuật mới đã giúp quả vải có kích thước đồng đều hơn, màu sắc đẹp hơn so với các mùa vụ trước.

"Vải thiều năm nay to hơn và có màu sắc đẹp hơn, chắc chắn sẽ bán được giá cao," ông Li Shiwu, đại diện một hợp tác xã nông dân tại địa phương, cho biết.

Bincunshan vốn nổi tiếng với các loại cây trồng nhiệt đới như tiêu, dứa và vải thiều. Tuy nhiên, trong nhiều năm, ngành sản xuất tại khu vực này bị hạn chế bởi phương thức canh tác truyền thống, thiếu kiến thức kỹ thuật và quy mô sản xuất phân tán.

Bước ngoặt bắt đầu từ năm 2011, khi ông Li Shiwu trở về quê sau thời gian làm việc tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông để tiếp quản vườn cây gia đình. Thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo nông nghiệp, thử nghiệm kỹ thuật mới và nhận hỗ trợ từ chuyên gia, năng suất cũng như chất lượng trái cây dần được cải thiện đáng kể.

Đến năm 2023, ông Li cùng các hộ dân địa phương thành lập hợp tác xã nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, đồng thời cung cấp các dịch vụ đồng bộ như vật tư nông nghiệp, đào tạo kỹ thuật, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Hiện hợp tác xã quy tụ hơn 100 hộ thành viên, quản lý khoảng 66,7 ha vườn vải thiều. Năng suất trung bình đạt khoảng 15 tấn/ha, trong khi giá trị sản xuất dao động từ 225.000 – 300.000 nhân dân tệ/ha, quy đổi khoảng 810 triệu – 1,08 tỷ đồng/ha.

Theo đại diện hợp tác xã, mô hình liên kết này giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời chuẩn hóa quy trình canh tác và nâng hiệu quả kinh tế cho người trồng. Việc tổ chức sản xuất tập trung cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn trong kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chính quyền địa phương hiện tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành vải thiều thông qua việc đưa vào các giống cây mới, mở rộng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích mô hình sản xuất quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Hải Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới chất lượng cao tại Trung Quốc tiếp tục tăng, mô hình hợp tác xã tại Bincunshan được đánh giá là hướng đi giúp nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, đồng thời cải thiện thu nhập bền vững cho nông dân địa phương.

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

Mô hình asset-light mà VinFast vừa tái cấu trúc là gì?

Khoan 10.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hàng chục tỷ tấn

Ấn Độ bất ngờ cấm xuất khẩu một loại nguyên liệu quan trọng, là mặt hàng Việt Nam có sản lượng 10 triệu tấn/năm

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán giá cao

Bùng nổ từ đầu tuần, giá bạc tiến sát mốc 90 triệu đồng/kg

Tại Trung Quốc, Tesla không hào nhoáng bằng BYD và NIO nhưng vẫn dẫn đầu "chất", lý do hóa ra chính là do trạm sạc

