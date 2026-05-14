Sau sầu riêng, Campuchia chuẩn bị cạnh tranh với Việt Nam loại trái cây được Mỹ đánh giá ‘ngon nhất thế giới’

Ngành xoài Campuchia đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi nhu cầu toàn cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới tiếp tục gia tăng, mở ra cơ hội lớn cho quốc gia này mở rộng xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành nông nghiệp.

Tại Campuchia, xoài không chỉ là loại trái cây phổ biến trong đời sống hàng ngày mà còn đang trở thành một mặt hàng nông sản chiến lược. Từ xoài tươi, xoài sấy đến các sản phẩm chế biến như salad xoài, nhu cầu tiêu thụ nội địa ổn định đã tạo nền tảng cho ngành phát triển, trong khi thị trường quốc tế ngày càng quan tâm tới nguồn cung từ quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Leng Sokly, Chủ tịch Liên đoàn Phát triển Xoài Campuchia, cho biết số lượng nông dân tham gia trồng xoài đang gia tăng trên khắp cả nước, đồng thời ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến.

"Hiện có khoảng 15 nhà máy tham gia chế biến xoài, với nhu cầu tích cực từ cả thị trường trong nước và quốc tế đối với xoài Campuchia", ông nói.

Campuchia sở hữu lợi thế tự nhiên đáng kể nhờ khí hậu cận nhiệt đới cùng vùng đất màu mỡ thuộc lưu vực sông Mekong, cho phép canh tác xoài quanh năm. Mùa thu hoạch cao điểm thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6, phục vụ chủ yếu cho hoạt động xuất khẩu.

Hiện quốc gia này trồng khoảng 15 giống xoài khác nhau, trong đó giống Keo Romeat chiếm khoảng 80% sản lượng nhờ đặc tính vị ngọt đậm và độ chua nhẹ phù hợp với nhiều thị trường tiêu dùng.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã sản xuất khoảng 2,25 triệu tấn xoài tươi trong năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm, Campuchia xuất khẩu khoảng 245.000 tấn xoài, đạt giá trị khoảng 115 triệu USD.

Đáng chú ý, thỏa thuận hợp tác với Lào về trung chuyển xoài sang Trung Quốc và các thị trường khác thông qua mạng lưới đường sắt tại Vientiane được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đánh giá xoài là một trong những cây trồng chiến lược của Campuchia trong nỗ lực đa dạng hóa nông nghiệp. Theo FAO, với năng suất trung bình khoảng 15 tấn/ha, xoài Campuchia có khả năng cạnh tranh tốt trong khu vực Đông Nam Á và còn nhiều dư địa mở rộng trên thị trường quốc tế.

Chương trình "Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên" của FAO cũng đang hỗ trợ Campuchia cải thiện chuỗi giá trị ngành xoài, từ giống cây trồng đến chế biến và tiêu thụ.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng mạnh, thị trường xoài thế giới được ước tính đạt giá trị gần 58 tỷ USD trong năm nay, với sản lượng khoảng 60 triệu tấn mỗi năm. Ấn Độ hiện là quốc gia sản xuất xoài lớn nhất thế giới với khoảng 26 triệu tấn/năm, tiếp theo là Indonesia và Trung Quốc.

Dù triển vọng tăng trưởng tích cực, ngành xoài Campuchia vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng dư cung vào mùa cao điểm khiến giá bán giảm mạnh, trong khi hệ thống kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và logistics còn hạn chế. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng tạo thêm áp lực đối với hoạt động sản xuất.