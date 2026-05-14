Giá xăng chợ đen lên đến 10 USD/lít, Cuba ra thông báo khẩn

Theo Reuters, Cuba chuẩn bị áp dụng cơ chế giá nhiên liệu linh hoạt trong bối cảnh nguồn cung ngày càng căng thẳng do tác động từ các biện pháp cấm vận của Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất tại quốc đảo Caribe này.

Theo thông báo của Bộ Tài chính và Giá cả Cuba ngày 13/5, từ ngày 15/5, giá xăng và dầu diesel tại các trạm nhiên liệu quốc doanh sẽ được điều chỉnh theo hướng phản ánh sát hơn chi phí thực tế của hoạt động nhập khẩu. Mức giá mới có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn cung, chi phí vận chuyển, tuyến đường, bảo hiểm, các yếu tố rủi ro cũng như biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.

Cơ quan này cho biết giá bán sẽ được công bố công khai và có thể khác nhau giữa các trạm xăng. Đây được xem là bước đi mới trong quá trình điều chỉnh kinh tế của Cuba nhằm thích ứng với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần các trạm xăng tại thủ đô Havana gần như cạn kiệt nguồn cung. Tình trạng khan hiếm đã khiến phần lớn người dân phải hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân chạy bằng xăng, trong khi hoạt động vận tải và logistics cũng chịu ảnh hưởng đáng kể.

Nguồn cung nhiên liệu của Cuba suy giảm mạnh kể từ đầu năm 2026 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba. Chính sách này bao gồm việc đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho Havana, làm gián đoạn dòng chảy dầu từ các đối tác truyền thống như Venezuela và Mexico.

Theo giới chức Cuba, nước này vẫn duy trì được một số kênh nhập khẩu nhiên liệu bất chấp lệnh cấm vận. Đồng thời, chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp tư nhân được tự nhập khẩu nhiên liệu bằng ngoại tệ mà không cần thông qua hệ thống nhà nước, theo các biện pháp công bố hồi tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, Havana không công bố cụ thể các đơn vị đang thực hiện nhập khẩu cũng như nguồn gốc nhiên liệu được đưa vào đảo quốc này.

Trong khi đó, theo thông tin do Reuters công bố, đến cuối tháng 3/2026, các nhà cung cấp của Mỹ đã vận chuyển hơn 30.000 thùng nhiên liệu bằng tàu container đến Cuba thông qua một ngoại lệ được Washington cho phép dành cho khu vực kinh tế tư nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lượng nhiên liệu này chỉ phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, không dành cho hệ thống nhà nước.

Trước khi cơ chế giá mới được áp dụng, giá xăng cao cấp tại Cuba được niêm yết ở mức khoảng 1,30 USD/lít, còn dầu diesel khoảng 1,10 USD/lít. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến việc mua nhiên liệu bị áp dụng định mức nghiêm ngặt từ đầu năm.

Tình trạng khan hiếm đã đẩy giá nhiên liệu trên thị trường chợ đen tăng mạnh lên khoảng 8-10 USD/lít, cao gấp nhiều lần giá chính thức cũng như vượt xa mặt bằng giá nhiên liệu quốc tế. Mức giá này trở thành gánh nặng lớn đối với phần lớn người dân Cuba vốn đang chịu áp lực từ lạm phát và thiếu hụt hàng hóa thiết yếu.

Diễn biến mới cho thấy thị trường năng lượng Cuba tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu và chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ.