Hà Nội có thể cho thuê vỉa hè, giá cao nhất 45.000 đồng/m2

Vỉa hè Hà Nội có thể sẽ được cho thuê. Ảnh: Tiền phong

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Theo đề xuất của cơ quan này, Hà Nội thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Cụ thể, phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất 20.000 đồng và cao nhất 45.000 đồng/m2 một tháng, tùy khu vực, vị trí.

Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Đáng chú ý, các tuyến phố thực hiện thí điểm chi thuê vỉa hè phải đáp ứng các tiêu chí như không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và không có điểm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, vỉa hè của các tuyến phố này cũng cần rộng từ 3 m trở lên và đảm bảo lối đi cho người đi bộ (với tối thiểu 1,5 m).

Hơn nữa, ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các tuyến phố này phải đồng thuận thì việc thí điểm mới có thể thực hiện. Đặc biệt, nhà quản lý cũng đề xuất cần trang bị hệ thống camera giám sát phạm vi phần lòng đường, vỉa hè khi thực hiện thí điểm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí sẽ hạn chế tình trạng lấn chiếm khu vực công cộng để kinh doanh trái phép; đồng thời các hộ và cá nhân cũng có thể mở rộng không gian kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm việc cho thuê vỉa hè trên địa bàn theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Sau đó, việc thí điểm sẽ mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành đai 1 và cuối cùng là Vành đai 3.

﻿Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm

Nếu được thông qua, dự thảo Nghị quyết trên sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Theo đó, thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần. Tuy nhiên, mỗi lần không quá 2 năm.

Một lưu ý nữa là các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm. Dù các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng mỗi lần tối đa 1 năm.

Việc đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè cũng được kỳ vọng giúp phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm tại Hà Nội.