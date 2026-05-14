Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội có thể cho thuê vỉa hè, giá cao nhất 45.000 đồng/m2

Theo Minh Hằng | 14-05-2026 - 13:44 PM | Thị trường

Đây là thông tin đang được Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND.

Vỉa hè Hà Nội có thể sẽ được cho thuê. Ảnh: Tiền phong

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Theo đề xuất của cơ quan này, Hà Nội thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Cụ thể, phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất 20.000 đồng và cao nhất 45.000 đồng/m2 một tháng, tùy khu vực, vị trí.

Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Đáng chú ý, các tuyến phố thực hiện thí điểm chi thuê vỉa hè phải đáp ứng các tiêu chí như không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và không có điểm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, vỉa hè của các tuyến phố này cũng cần rộng từ 3 m trở lên và đảm bảo lối đi cho người đi bộ (với tối thiểu 1,5 m).

Hơn nữa, ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các tuyến phố này phải đồng thuận thì việc thí điểm mới có thể thực hiện. Đặc biệt, nhà quản lý cũng đề xuất cần trang bị hệ thống camera giám sát phạm vi phần lòng đường, vỉa hè khi thực hiện thí điểm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí sẽ hạn chế tình trạng lấn chiếm khu vực công cộng để kinh doanh trái phép; đồng thời các hộ và cá nhân cũng có thể mở rộng không gian kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm việc cho thuê vỉa hè trên địa bàn theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Sau đó, việc thí điểm sẽ mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành đai 1 và cuối cùng là Vành đai 3.

﻿Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm

Nếu được thông qua, dự thảo Nghị quyết trên sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Theo đó, thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần. Tuy nhiên, mỗi lần không quá 2 năm.

Một lưu ý nữa là các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm. Dù các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng mỗi lần tối đa 1 năm.

Việc đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè cũng được kỳ vọng giúp phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm tại Hà Nội.

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sầu riêng, Trung Quốc tiếp tục trồng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Thu về gần 1 tỷ đồng mỗi ha, tự tin ‘chắc chắn sẽ bán được giá cao’

Sau sầu riêng, Trung Quốc tiếp tục trồng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Thu về gần 1 tỷ đồng mỗi ha, tự tin ‘chắc chắn sẽ bán được giá cao’ Nổi bật

Khoan 10.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hàng chục tỷ tấn

Khoan 10.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hàng chục tỷ tấn Nổi bật

Muôn kiểu bán hàng 'du kích' thời dẹp vỉa hè Hà Nội

Muôn kiểu bán hàng 'du kích' thời dẹp vỉa hè Hà Nội

13:31 , 14/05/2026
Nga đón tin vui trị giá nhiều tỷ đô la

Nga đón tin vui trị giá nhiều tỷ đô la

12:05 , 14/05/2026
Ấn Độ bất ngờ cấm xuất khẩu một loại nguyên liệu quan trọng, là mặt hàng Việt Nam có sản lượng 10 triệu tấn/năm

Ấn Độ bất ngờ cấm xuất khẩu một loại nguyên liệu quan trọng, là mặt hàng Việt Nam có sản lượng 10 triệu tấn/năm

10:55 , 14/05/2026
Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán giá cao

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán giá cao

10:29 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên