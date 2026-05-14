Nga đón tin vui trị giá nhiều tỷ đô la





Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga tiếp tục tăng bất chấp sản lượng giảm nhờ giá dầu cao. Theo báo cáo thị trường hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tháng 5, doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt 19,18 tỷ USD trong tháng 4, tăng nhẹ 180 triệu USD so với tháng 3 nhưng tăng mạnh 6,28 tỷ USD so với tháng 4/2025.

Sự tăng trưởng doanh thu dầu mỏ diễn ra bất chấp tổng sản lượng giảm 460.000 thùng/ngày xuống còn 8,8 triệu thùng/ngày, trong khi tổng xuất khẩu giảm 90.000 thùng/ngày xuống mức trung bình 7,03 triệu thùng/ngày.

Cuộc chiến tranh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz sau đó đã làm tắc nghẽn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu chuẩn toàn cầu tăng vọt và đẩy giá dầu thô Urals của Nga tiến gần hơn đến giá thị trường tựdo.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời cho phép người mua toàn cầu nhận các lô hàng dầu của Nga nhằm ổn định giá năng lượng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Sau khi thời hạn miễn trừ ban đầu hết hạn vào ngày 11/4, Washington đã gia hạn thêm 30 ngày nữa, đến ngày 16/5, nhằm mục đích quản lý giá năng lượng biến động.

Tuy nhiên, ngành năng lượng của Nga vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn xuất phát từ xung đột Ukraine. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine liên tục nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga và các cảng Baltic như Primorsk và Ust-Luga, phá hủy năng lực chế biến và hạn chế nghiêm trọng sản lượng sản phẩm lọc dầu của Nga.

Đến tháng 4/2026, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm giảm tổng sản lượng dầu của Nga khoảng 460.000 thùng/ngày (bpd) so với năm 2025, với xuất khẩu sản phẩm lọc dầu giảm khoảng 200.000 bpd.

Tuy nhiên, Nga đã bù đắp được những tổn thất này thông qua sự tăng vọt 36% trong xuất khẩu qua đường ống, được hỗ trợ bởi việc nối lại hoạt động của đường ống Druzhba phía nam đến Hungary và Slovakia vào cuối tháng 4.

Việc nối lại hoạt động cho phép Hungary và Slovakia (2 quốc gia được miễn trừ khỏi lệnh cấm của EU) tiếp tục nhận khoảng 175.000–200.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga, bù đắp cho sự sụt giảm trước đó.



