Dùng thử Ecovacs Winbot Mini 2: Chưa hoàn hảo, nhưng đủ khiến việc lau kính trở nên nhàn và thú vị

Nếu từng sử dụng robot hút bụi cách đây khoảng 5-7 năm, nhiều người sẽ nhớ cảm giác rất đặc biệt: thiết bị chưa thật sự thông minh, đôi lúc vẫn “ngớ ngẩn”, phải hỗ trợ bằng tay khá nhiều, nhưng lại mở ra cảm giác thú vị rằng rồi sẽ đến lúc việc dọn dẹp trong gia đình cuối cùng cũng bắt đầu được tự động hóa.

Ecovacs Winbot Mini 2 mang lại cảm giác tương tự - cho việc lau kính. Mẫu robot nhỏ xinh này tạo cho người ta cảm giác muốn dùng thử, muốn trải nghiệm nó vì sự mới lạ, nhưng chưa thực sự hoàn hảo và đòi hỏi một sự kiên nhẫn nhất định cho người dùng. Việc bạn cầm một tấm khăn lau, dán vào mặt lau của thiết bị rồi khi lau xong lại lột ra, đi giặt cho sạch thực sự rất giống với sử dụng robot hút bụi thời cách đây 5-7 năm.

Nó chưa phải thiết bị “gắn lên là quên”, chưa thể thay thế hoàn toàn con người, vẫn có những giới hạn rõ ràng về hiệu quả lau và cách vận hành. Nhưng đồng thời, đây cũng là một trong những món đồ công nghệ gia dụng thú vị nhất để thử trong thời gian gần đây, đặc biệt với những gia đình sống ở chung cư nhiều kính hoặc các cửa hàng mặt phố thường xuyên phải lau cửa kính mỗi ngày.

Khi lau kính không còn là việc phải “leo trèo”

Điểm dễ thấy nhất trên Winbot Mini 2 là thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể so với nhiều robot lau kính đời cũ. Thân máy mỏng và nhẹ giúp việc cầm, gắn lên kính hay di chuyển giữa các khu vực trở nên đơn giản hơn. Với những ô kính nhỏ, cửa sổ hẹp hoặc vách kính trong căn hộ, đây là lợi thế khá rõ ràng.

Cách sử dụng thực tế cũng không quá phức tạp. Người dùng chỉ cần đổ dung dịch lau được tặng kèm khi mua máy vào ngăn đựng, gắn robot lên mặt kính và bật nguồn. Robot sẽ tự di chuyển một mạch lên điểm cao nhất của tấm kính và bắt đầu làm sạch một cách chậm rãi.

Trong quá trình trải nghiệm, điểm “đã” nhất của sản phẩm không hẳn nằm ở việc nó lau sạch hơn con người, mà là cảm giác không còn phải tự tay cầm khăn lau từng mảng kính lớn nữa.

Điều này đặc biệt rõ với những căn hộ có cửa kính sát trần hoặc ban công kính. Trước đây, việc lau những khu vực này thường khá mất thời gian và đôi khi hơi nguy hiểm nếu phải với tay ra ngoài. Với robot lau kính, ít nhất người dùng không còn phải đứng trên ghế hay cầm cây lau dài để xử lý.

Một tình huống khác mà Winbot Mini 2 tỏ ra hợp lý là các cửa hàng nhỏ mặt phố. Nhiều quán café, showroom mini hay cửa hàng thời trang hiện nay sử dụng mặt tiền kính lớn. Mỗi buổi sáng tôi bắt gặp khá nhiều cảnh tượng các nhân viên thường phải xịt nước lau kính rồi lau thủ công để mặt kính sáng và sạch dấu tay thì với Winbot Mini 2, điều này không cần nữa.

Robot lau kính chưa chắc giúp tiết kiệm hoàn toàn nhân lực, nhưng nó có thể giảm đáng kể phần việc lặp lại này. Chỉ cần gắn robot lên mặt kính trong lúc chuẩn bị hàng hóa hoặc dọn dẹp quán, phần lau kính gần như được xử lý song song.

Lau tốt với bụi bẩn thông thường, nhưng kính quá bẩn vẫn là thử thách

Trải nghiệm thực tế cho thấy Winbot Mini 2 hoạt động khá hiệu quả với bụi bẩn thông thường, dấu tay hoặc lớp bụi mỏng bám hằng ngày.

Robot có hệ thống phun sương siêu âm và lực hút lớn để bám lên kính. Với những mặt kính được vệ sinh định kỳ, hiệu quả đem lại khá ổn: kính sáng hơn rõ rệt, ít để lại vệt và đủ sạch cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, giới hạn của robot cũng bộc lộ khá nhanh khi gặp các mảng bẩn quá lâu ngày.

Nếu mặt kính bám bụi dày, có cặn nước lâu năm hoặc vết bẩn bám cứng, robot khó thể xử lý sạch chỉ trong một lần chạy. Một số trường hợp vẫn cần lau sơ bằng tay trước, sau đó robot mới phát huy hiệu quả tốt hơn ở các lần vệ sinh duy trì tiếp theo.

Đây cũng là cảm giác khá giống robot hút bụi đời đầu. Những thế hệ đầu tiên không thể làm sạch hoàn toàn căn nhà bẩn nhiều ngày liên tục, nhưng lại rất hiệu quả nếu dùng thường xuyên để duy trì độ sạch.

Robot lau kính hiện tại có lẽ cũng đang ở giai đoạn như vậy: hợp với nhu cầu “duy trì sạch” hơn là “giải cứu kính siêu bẩn”.

Vẫn còn nhiều bất tiện nhỏ của một công nghệ đang trưởng thành

Winbot Mini 2 vẫn mang khá nhiều đặc trưng của một sản phẩm công nghệ chưa hoàn toàn trưởng thành.

Dây nguồn và dây an toàn vẫn hiện diện khá nhiều. Người dùng vẫn phải chuẩn bị khu vực lau, canh vị trí dây. Nó xử lý khá tốt khi đến các khu vực mép kính nhưng nếu gặp một vật cản nào đó giữa đường, Winbot Mini 2 sẽ “đứng hình”. Nó chưa đạt tới mức hoàn toàn tự động.

Yếu tố tâm lý cũng khá thú vị. Dù máy có hệ thống bảo vệ nhiều lớp và dây an toàn chịu lực lớn, cảm giác nhìn một thiết bị bám trên kính ở tầng cao vẫn khiến nhiều người hơi “run” trong những lần đầu sử dụng.

Tuy nhiên, sau vài lần vận hành, cảm giác này giảm đi khá nhiều. Robot bám kính chắc hơn tưởng tượng và khả năng di chuyển tương đối ổn định.Ngoài ra, nhà sản xuất cũng đã tính đến trường hợp gặp sự cố về điện. Khi đó, robot vẫn sẽ bám dính trên kính trong khoảng 30-40 phút và phát cảnh báo chứ không hề “rơi”, gây nguy hiểm cho người khác.

Điểm bất tiện nhất tất nhiên là việc nó chưa thể rời khỏi ổ cắm điện như những con robot thực sự. Phần dây nguồn và dây an toàn “lòng thòng” cũng có thể khiến nhiều người cảm thấy hơi phiền.

Điều thú vị là chính những “sự chưa hoàn hảo” này lại khiến robot lau kính hiện nay mang màu sắc khá giống các thiết bị công nghệ gia dụng giai đoạn đầu: còn cần người dùng làm quen, còn phải hiểu cách vận hành, nhưng đủ hữu ích để thấy rằng công nghệ này có tương lai.

Robot lau kính có thể sẽ đi theo con đường của robot hút bụi

Khoảng 7 năm trước, nhiều người từng cho rằng robot hút bụi là món đồ “vui thì có vui nhưng chưa cần thiết”. Thế nhưng hiện tại, robot hút bụi gần như đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình đô thị.

Robot lau kính có thể cũng sẽ đi theo con đường tương tự.

Những thế hệ hiện nay như Ecovacs Winbot Mini 2 chưa hoàn hảo. Nó chưa thay thế hoàn toàn việc lau kính thủ công, chưa xử lý tốt mọi tình huống và vẫn cần người dùng hỗ trợ khá nhiều.

Nhưng đổi lại, sản phẩm cho thấy việc tự động hóa công đoạn lau kính đang bắt đầu khả thi hơn trước rất nhiều. Với những gia đình có nhiều cửa kính, người ở chung cư cao tầng hoặc các cửa hàng mặt phố thường xuyên phải lau kính mỗi ngày, đây là nhóm sản phẩm đã bắt đầu có tính ứng dụng thực tế chứ không còn đơn thuần là “đồ chơi công nghệ”.

Và có lẽ vài năm nữa, khi robot lau kính tiếp tục hoàn thiện như cách robot hút bụi từng làm, việc tự tay cầm khăn lau từng ô kính lớn có thể sẽ trở thành câu chuyện của quá khứ.