Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả, tịch thu hàng trăm lít hóa chất và máy trộn công nghiệp

Lực lượng chức năng Ấn Độ vừa triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả quy mô lớn tại khu Rehmat Colony trên đường Barla, thu giữ hàng trăm lít sữa tổng hợp cùng nhiều hóa chất độc hại được sử dụng trong quá trình pha chế.

Theo truyền thông địa phương, cuộc đột kích được thực hiện hôm 12/5 bởi đoàn kiểm tra thuộc Cục An toàn Thực phẩm dưới sự chỉ đạo của Ủy viên An toàn Thực phẩm bang Uttar Pradesh, Tiến sĩ Roshan Jacob. Tham gia chiến dịch còn có Trưởng Ủy viên An toàn Thực phẩm khu vực Saharanpur VK Rathi cùng nhiều cán bộ chuyên trách.

Mục tiêu kiểm tra là nhà máy sữa Abdullah nằm tại khu Rehmat Colony. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sữa tổng hợp với số lượng lớn bằng cách sử dụng nhiều loại hóa chất và phụ gia bị đánh giá có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã thu giữ khoảng 356 lít sữa tổng hợp cùng 25 kg maltodextrin, 7 kg chất tẩy rửa NOH và nhiều loại hóa chất khác được cho là dùng để pha chế sữa giả. Toàn bộ số sữa tổng hợp bị phát hiện đã bị tiêu hủy ngay tại chỗ nhằm tránh nguy cơ tiếp tục bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu sản phẩm để phục vụ công tác điều tra và giám định chất lượng.

Sau cuộc kiểm tra, ông Abdullah – chủ cơ sở sản xuất sữa – đã bị đưa về đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Cảnh sát sau đó lập hồ sơ khởi tố vụ án theo các điều khoản 123, 274, 275 và 318 của pháp luật Ấn Độ liên quan đến hành vi sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Roshan Jacob cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại hóa chất có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng lâu dài. Theo bà, việc sử dụng các chất phụ gia công nghiệp và hóa chất tẩy rửa trong sản xuất sữa giả là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thực phẩm giả tại Ấn Độ, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như sữa, gia vị và đồ uống. Thời gian gần đây, giới chức nước này liên tục mở các chiến dịch kiểm tra quy mô lớn nhằm siết chặt an toàn thực phẩm và ngăn chặn các cơ sở sản xuất trái phép.

Theo các chuyên gia, sữa tổng hợp thường được pha chế từ nước, chất tạo béo, bột hóa học và phụ gia công nghiệp nhằm bắt chước màu sắc và độ đặc của sữa thật. Việc tiêu thụ các sản phẩm này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan, thận và nhiều vấn đề sức khỏe khác.