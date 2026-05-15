Ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang 'gõ đầu' xe Nhật - Hàn để làm 'vua' ở một phân khúc xe phổ thông

Theo số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai TC, trong tháng 4/2026, thị trường ô tô Việt Nam có 60.615 xe bán ra thị trường. Trong đó, VAMA ghi nhận 31.937 xe, tăng 7,95% so với cùng kỳ 2025 với 29.585 xe. VinFast bán được 24.774 xe, tăng trưởng 158,39% so với cùng kỳ năm 2025 với 9.588 xe. Hyundai TC bán được 3.904 xe, giảm 12,66% so với 4.470 xe của tháng 4/2025.

Xu hướng này tác động trực tiếp đến cục diện cạnh tranh của phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ (B-SUV). Về doanh số, mẫu xe điện VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 2.704 xe, đồng thời duy trì vị trí bán chạy nhất phân khúc liên tục từ tháng 1/2025 đến nay. Kết quả trên đến từ các chính sách ưu đãi như miễn phí sạc pin và chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp.

Chi phí vận hành của xe điện ở mức tối ưu so với xe xăng. Bên cạnh đó, giá bán của VF 6 dao động từ 689 triệu đến 749 triệu đồng, mức giá này phù hợp với khả năng tài chính của nhiều khách hàng.

VinFast VF6 vẫn là vua phân khúc B - SUV.

Các vị trí tiếp theo trong phân khúc thuộc về các đại diện đến từ Nhật Bản. Toyota Yaris Cross đứng ở vị trí thứ hai với 1.344 xe bàn giao đến tay khách hàng. Mitsubishi Xforce bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ ba với lượng tiêu thụ đạt 1.250 xe.

Điểm thú vị nhất trong phân khúc B-SUV tháng này đến từ nhóm xe Hàn Quốc. Kia Seltos đạt doanh số 742 chiếc, xếp ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ năm với 577 xe được bán ra thị trường. Đây là lần đầu tiên Kia Seltos vượt qua doanh số của Hyundai Creta sau nhiều tháng liên tiếp bị mẫu xe đồng hương này lấn lướt.

Nhìn chung, trong tháng 4 vừa qua, dòng xe B - SUV thuần xăng đã được các hãng tung nhiều ưu đãi nhằm kích cầu, làn sóng đại hạ giá lan trên diện rộng. Cụ thể mẫu xe Hyundai Creta được hãng giảm giá trực tiếp 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn từ 549 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cũng áp dụng mức ưu đãi khoảng 35 triệu đồng cùng nhiều quà tặng phụ kiện tại đại lý. Toyota Yaris Cross duy trì chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng.

Trong khi đó, Kia Seltos cũng ghi nhận mức giảm giá tiền mặt lên tới hơn 30 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, các chính sách giảm giá mạnh mẽ này vẫn không thể giúp doanh số của các mẫu xe xăng bứt phá trước sức ép và ưu thế lớn đến từ xe điện VinFast.