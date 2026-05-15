Shopee ra thông báo mới liên quan đến phí cố định - người bán hàng chú ý

Shopee vừa đưa ra thông báo mở rộng nhiều ngành hàng áp dụng mức giảm 1% phí cố định bao gồm Đồ uống (nước tinh khiết), Nhu yếu phẩm (Thực phẩm khô), Chăm sóc sức khỏe bé (Chăm sóc da cho bé), Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé (Sản phẩm tắm & gội cho bé), Dụng cụ chăm sóc nhà cửa (chổi, cây lau nhà, túi nilon & túi rác, miếng bọt biển, miếng chà vệ sinh, khăn giấy, giấy ướt).

Trước đó từ ngày 1/5, nền tảng TMĐT này đã triển khai điều chỉnh giảm 1% phí cố định với một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh và nhà cửa & đời sống. Theo Shopee, điều này góp phần làm giảm áp lực chi phí cho cả nhà bán và người dùng, duy trì khả năng tiếp cận ổn định các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày trên nền tảng.

Đối với nhà bán hàng mới, nền tảng này cũng công bố mở rộng chương trình hỗ trợ. Bên cạnh chương trình miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, nhà bán có sản phẩm đầu tiên đăng tải thành công trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/5 sẽ được hưởng một số ưu đãi như giảm 50% phí cố định trong thời gian từ 1/6 đến 31/8 đối với ngành hàng có phí cố định nhỏ hơn 6%.

Với ngành hàng có phí cố định lớn hơn hoặc bằng 6%, mức giảm sẽ là 3% trong giai đoạn từ 1/6 đến 31/8 (hoặc thời hạn khác theo thông báo của Shopee).

Bên cạnh chính sách hỗ trợ người bán, Shopee cũng đang tổ chức nhiều chương trình ưu đãi cho nhóm người dùng nhạy cảm về chi phí sinh hoạt như người dùng ở các khu vực ngoài đô thị, khu công nghiệp như phí vận chuyển hay ưu đãi cho nhóm hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu.