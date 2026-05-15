Shopee ra thông báo mới liên quan đến phí cố định - người bán hàng chú ý

Đức Nam | 15-05-2026 - 14:49 PM | Thị trường

Nền tảng TMĐT này vừa cập nhật thêm 5 danh mục ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu được áp dụng giảm phí cố định, cùng với đó là chính sách hỗ trợ nhà bán hàng mới.

Shopee vừa đưa ra thông báo mở rộng nhiều ngành hàng áp dụng mức giảm 1% phí cố định bao gồm Đồ uống (nước tinh khiết), Nhu yếu phẩm (Thực phẩm khô), Chăm sóc sức khỏe bé (Chăm sóc da cho bé), Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé (Sản phẩm tắm & gội cho bé), Dụng cụ chăm sóc nhà cửa (chổi, cây lau nhà, túi nilon & túi rác, miếng bọt biển, miếng chà vệ sinh, khăn giấy, giấy ướt).

Trước đó từ ngày 1/5, nền tảng TMĐT này đã triển khai điều chỉnh giảm 1% phí cố định với một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh và nhà cửa & đời sống. Theo Shopee, điều này góp phần làm giảm áp lực chi phí cho cả nhà bán và người dùng, duy trì khả năng tiếp cận ổn định các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày trên nền tảng.

Đối với nhà bán hàng mới, nền tảng này cũng công bố mở rộng chương trình hỗ trợ. Bên cạnh chương trình miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, nhà bán có sản phẩm đầu tiên đăng tải thành công trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/5 sẽ được hưởng một số ưu đãi như giảm 50% phí cố định trong thời gian từ 1/6 đến 31/8 đối với ngành hàng có phí cố định nhỏ hơn 6%.

Với ngành hàng có phí cố định lớn hơn hoặc bằng 6%, mức giảm sẽ là 3% trong giai đoạn từ 1/6 đến 31/8 (hoặc thời hạn khác theo thông báo của Shopee).

Bên cạnh chính sách hỗ trợ người bán, Shopee cũng đang tổ chức nhiều chương trình ưu đãi cho nhóm người dùng nhạy cảm về chi phí sinh hoạt như người dùng ở các khu vực ngoài đô thị, khu công nghiệp như phí vận chuyển hay ưu đãi cho nhóm hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu.

"Siêu tỉnh" của VN có "rừng vàng, biển bạc" muốn xây trung tâm đấu giá sản vật gần tỷ USD đầu tiên ở ĐNÁ

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ

Sốc với dàn xe tay ga mới của Peugeot đổ bộ thị trường Đông Nam Á, bao giờ cập bến Việt Nam?

13:52 , 15/05/2026
Đoàn xe kỷ niệm 140 năm của Mercedes-Benz dừng chân tại Hà Nội

13:34 , 15/05/2026
Chấm dứt nguy cơ cháy nổ xe điện? Startup trình diễn pin thể rắn bị cắt vẫn chạy bình thường

13:01 , 15/05/2026
Quay lưng với dầu Nga chưa được bao lâu, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới đề xuất Mỹ gia hạn lệnh miễn trừ, tiếp tục 'chốt đơn' từ Moscow

12:09 , 15/05/2026

