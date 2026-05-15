Sedan điện BYD có công nghệ sạc siêu nhanh được đăng ký tại Việt Nam, dễ ra mắt vào cuối năm nay cùng hệ thống trạm sạc

Không lâu sau khi đại diện BYD Việt Nam hé lộ sẽ mang về công nghệ sạc siêu nhanh Flash, hình ảnh một mẫu xe sở hữu công nghệ này cũng xuất hiện trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Dựa theo hình ảnh bản vẽ và bản phối 3D, không khó để nhận ra đây là mẫu BYD Han EV thế hệ mới.

Hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của BYD Han thế hệ mới tại Việt Nam.

Tại quê nhà Trung Quốc, BYD Han EV 2026 gây chú ý khi trang bị công nghệ pin Blade thế hệ thứ 2, đi kèm là công nghệ sạc siêu nhanh Flash. Các bài thử tại Trung Quốc cho thấy Han EV Flash Charging Edition sạc từ 10% lên 70% pin trong 5 phút, sạc 10-97% trong 9 phút.

So với thế hệ trước, Han EV mới vẫn mang nét thiết kế theo ngôn ngữ Dynasty quen thuộc, hãng chỉ có những thay đổi nhỏ bên ngoài cũng như bổ sung thêm các trang bị mang tính công nghệ. Sức mạnh của Han EV Flash Charging Edition đến từ động cơ mạnh hơn 320 mã lực, tầm vận hành tối đa 705 km sau mỗi lần sạc đầy.

BYD Han EV Flash Charging Edition và trụ sạc siêu nhanh của hãng.

Theo BYD, mẫu xe này sở hữu các công nghệ tiên tiến nhất của thương hiệu hệ thống buồng lái thông minh DiLink 100 hỗ trợ điều khiển từ xa và chế độ nghỉ ngơi tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. HAN EV 2026 cũng được trang bị hệ thống treo thích ứng DiSus-C, tương tự 2 mẫu xe BYD đang bán tại Việt Nam là M9 và Sealion 8.

Đáng chú ý là hệ thống God's Eye 5.0 cũng xuất hiện trong bản vẽ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Hệ thống này cho phép xe tự động chuyển làn và vượt xe trên cao tốc. Nếu muốn xe tự vận hành trong đô thị, chủ xe có thể nâng cấp thêm bộ cảm biến LiDAR.

BYD Han đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất, đi kèm mức giá 1,489 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, BYD Việt Nam đang đưa ra gói ưu đãi hơn 85 triệu đồng cho mẫu sedan này, trong đó bao gồm giảm trực tiếp 20 triệu tiền mặt.