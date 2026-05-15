Vé máy bay chạm ngưỡng 15 triệu đồng, khách Việt ngậm ngùi: “Chỉ có Lào là chưa dám đi”

Thực tế này tạo ra một nghịch lý: việc bay sang quốc gia láng giềng sát vách lại đang tốn kém ngang ngửa, thậm chí đắt hơn cả những chuyến du lịch dài ngày ở Đông Bắc Á.

Theo số liệu mới nhất từ Laotian Times, trong quý I/2026, Lào đã đón 1,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam vững vàng ở vị trí top 3 thị trường gửi khách lớn nhất. Ở chiều ngược lại, lượng khách Lào sang Việt Nam cũng bùng nổ với hơn 46.000 lượt, tăng trưởng gần 91%. Du khách Việt tìm đến Lào vì sự tương đồng văn hóa, chính sách miễn visa và những di sản độc đáo tại Luang Prabang hay Viêng Chăn. Những con số này minh chứng cho nhu cầu dịch chuyển giữa hai quốc gia đang ở mức cao kỷ lục. Thông thường khi lượng khách tăng mạnh tần suất chuyến bay sẽ dày hơn kéo theo giá vé hạ nhiệt. Nhưng với đường bay Việt Lào thực tế lại đang diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Mức giá lên tới 15 triệu đồng cho một chuyến bay ngắn

Khảo sát thực tế từ các hãng hàng không đang khai thác đường bay trực tiếp, mức giá khứ hồi khiến không ít du khách phải cân nhắc lại kế hoạch của mình. Cụ thể, Vietnam Airlines đang khai thác các chặng từ Hà Nội và TP.HCM đi Viêng Chăn hoặc Luang Prabang với giá vé khứ hồi dao động từ 9 đến 15 triệu đồng.

Vietjet Air, hãng hàng không vốn thế mạnh về giá rẻ cũng ghi nhận mức giá khứ hồi trên đường bay trực tiếp tới Viêng Chăn nằm trong khoảng 11 đến 14 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Ngay cả Lao Airlines, dù đã nỗ lực nối lại đường bay Viêng Chăn - Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến/tuần, mức giá cũng neo ở mức 9 - 10 triệu đồng cho một hành trình khứ hồi.

Vietjet Air và Lao Airlines hiện khai thác đường bay trực tiếp giữa Việt Nam – Lào với giá vé dao động khoảng 4–7 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí).

Để dễ hình dung, với 15 triệu đồng, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn một tour trọn gói đi Thái Lan, Singapore, hay thậm chí là săn vé máy bay khứ hồi đi Hàn Quốc hoặc Đài Loan vào mùa thấp điểm. Việc phải chi trả gần 15 triệu đồng cho một chuyến bay chỉ hơn 1 giờ khiến nhiều du khách buộc phải cân nhắc lại kế hoạch.

Giải mã nguyên nhân khiến giá vé máy bay sang Lào đắt đỏ

Thực tế này xuất phát từ bài toán cung cầu và chi phí vận hành. Thị trường hàng không giữa Việt Nam và Lào hiện vẫn mang đặc thù của một thị trường ngách. Lượng khách tuy có tăng trưởng nhưng quy mô tổng thể chưa đủ lớn. Điều này khiến các hãng hàng không khó lòng đưa vào khai thác tàu bay thân rộng hoặc tăng mật độ chuyến bay dày đặc như các chặng bay đến Bangkok hay Singapore.

Bên cạnh đó, việc chỉ có số ít hãng hàng không khai thác đường bay trực tiếp khiến áp lực cạnh tranh về giá chưa đủ lớn. Khi thiếu sự cạnh tranh mặt bằng giá vé rất khó để giảm sâu. Thêm vào đó chi phí dịch vụ tại các sân bay quốc tế của Lào như Wattay hay Luang Prabang vẫn ở mức khá cao so với mặt bằng chung. Các hãng bay buộc phải duy trì mức giá cao để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thiếu hụt các chương trình kích cầu đồng bộ. Đại diện đơn vị lữ hành Vietravel chia sẻ rằng hiện tại Lào chưa có các chính sách trợ giá hay sự liên kết chặt chẽ giữa hàng không và các cơ sở lưu trú để tạo ra những gói combo hấp dẫn. Điều này khiến giá tour mặt đất tại Lào vốn đã nhỉnh hơn nay cộng thêm giá vé máy bay đắt đỏ lại càng khó tiếp cận tệp khách trẻ hoặc khách du lịch đại trà.

Nghịch lý giá vé đang trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của du lịch Lào trên bản đồ lựa chọn của du khách Việt. Ghi nhận thực tế một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội từng phải tạm dừng tour đi Luang Prabang với mức giá 13 triệu đồng cho 4 ngày vì quá vắng khách. Bởi lẽ với cùng số tiền này khách hàng đang có vô vàn lựa chọn đa dạng hơn tại các điểm đến lân cận có chi phí di chuyển hợp lý hơn.