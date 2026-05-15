Trung Quốc chạy đua đưa mặt hàng 'vàng treo trên cây' sang Trung Đông, cước hàng không tăng gấp 5 lần

Mùa thu hoạch vải thiều Feizixiao tại Hải Nam, Trung Quốc, đang bước vào giai đoạn cao điểm sớm hơn thường lệ do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài tại khu vực phía bắc đảo Hải Nam. Theo các doanh nghiệp trong ngành, nhiệt độ cao đã thúc đẩy quá trình chín của trái cây, khiến nhiều vùng trồng phía bắc và phía nam thu hoạch gần như cùng thời điểm, qua đó làm tăng nguồn cung ra thị trường.

Bà Jin Jie, đại diện công ty thương mại điện tử Hainan Guoyuan – đơn vị chuyên xuất khẩu vải thiều từ Hải Nam và Quảng Đông – cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi trong năm nay đã giúp chất lượng trái cây được cải thiện đáng kể. Độ ngọt của các giống vải đầu mùa như Guihuaxiang đạt khoảng 16 độ Brix, trong khi giống Feizixiao cũng có chất lượng tốt hơn các năm trước, với đặc điểm mọng nước hơn, vị ngọt đậm hơn và màu sắc vỏ đỏ tươi hơn.

Theo doanh nghiệp này, việc các vùng sản xuất bước vào thu hoạch đồng loạt đã phần nào hạn chế tình trạng đưa hàng ra thị trường quá sớm như các năm trước, giúp duy trì chất lượng và giá bán ổn định hơn ở giai đoạn đầu vụ.

Tuy nhiên, quá trình chín nhanh và thời gian thu hoạch tập trung được dự báo sẽ khiến mùa vụ vải thiều Hải Nam ngắn hơn. Sản lượng của một số giống như Lizhiwang có thể suy giảm trong năm nay. Sau khi mùa vụ tại Hải Nam kết thúc, nguồn cung từ Quảng Đông sẽ tiếp nối và dự kiến kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng Sáu.

Một số doanh nghiệp cho biết sản lượng vải thiều tại Quảng Đông có thể giảm khoảng 50% do ảnh hưởng từ bão trong năm ngoái cùng tình trạng cây tiêu hao dinh dưỡng sau vụ mùa bội thu trước đó. Các giống như Guiwei và Nuomici được cho là chịu tác động rõ rệt nhất, yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ giá thị trường duy trì ở mức cao.

Ở thị trường xuất khẩu, nhu cầu đối với vải thiều Trung Quốc vẫn duy trì ổn định tại Trung Đông, Nga và Đông Nam Á. Trong đó, khu vực Trung Đông được đánh giá là thị trường tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới các dòng vải thiều cao cấp có chất lượng và hương vị nổi bật.

Dù vậy, hoạt động logistics đang trở thành thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo Hainan Guoyuan, năng lực vận chuyển hàng không đến Trung Đông hiện rất hạn chế, trong khi giá cước vận tải đã tăng gấp bốn đến năm lần so với trước đây. Công ty cho biết đang ưu tiên vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi của sản phẩm và dự kiến sẽ xuất một lô hàng sang Trung Đông ngay trong tuần này.

Đối với các thị trường Nga và Đông Nam Á, doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng kết hợp vận tải đường bộ và đường biển. Tuy nhiên, vận chuyển bằng đường biển đòi hỏi thêm các quy trình xử lý như khử trùng, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan và hương vị trái cây khi đến tay người tiêu dùng.

Hainan Guoyuan hiện xuất khẩu nhiều loại nông sản từ Hải Nam, bao gồm vải thiều, chanh dây, thanh long, táo sáp và rau củ. Doanh nghiệp cho biết thông thường có thể duy trì tần suất vận chuyển khoảng ba chuyến mỗi tuần trong điều kiện logistics ổn định.