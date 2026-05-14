Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất. Nguyên nhân được xác định là do cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm.

Trong số hơn 500 sản phẩm bị thu hồi có nhiều sản phẩm mang thương hiệu I'm Nature

Theo quyết định này, toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ tại Lô D10-5, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) sẽ bị buộc rút khỏi thị trường.

Lý do dẫn đến biện pháp xử lý quyết liệt này là do Công ty Việt Hương đã không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa bị thu hồi trong đợt này là rất lớn với 511 sản phẩm thuộc nhiều chủng loại khác nhau đang lưu thông rộng rãi trên thị trường. Các sản phẩm vi phạm trải dài từ dòng chăm sóc da (sữa rửa mặt, toner, serum, tẩy da chết, kem trị nám, mụn, kem chống nắng, mặt nạ...); chăm sóc tóc và cơ thể (dầu gội phủ bạc, sữa tắm nước hoa, dung dịch vệ sinh, kem body...); cho đến các sản phẩm trang điểm (son môi, phấn nước) và nước hoa.

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, Công ty Việt Hương còn là đơn vị gia công, sản xuất cho hàng loạt nhãn hàng thuộc nhiều công ty, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như: Công ty CP sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Thương hiệu I'm Nature, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature cùng nhiều hộ kinh doanh khác.

Nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng, Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phát đi thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn. Các đơn vị này phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm và tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

Về phía đơn vị vi phạm, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị buộc phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nhà phân phối, cơ sở chịu trách nhiệm đưa 511 sản phẩm này ra thị trường. Công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ lượng hàng bị trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Danh mục mỹ phẩm bị thu hồi

Cục Quản lý Dược ấn định thời hạn chót để Công ty Việt Hương phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục là trước ngày 10-6. Đồng thời, Sở Y tế TP Hà Nội được giao trọng trách trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, tiêu hủy của doanh nghiệp này và phải nộp báo cáo kết quả giám sát về Bộ Y tế chậm nhất vào ngày 15-6.

Một doanh nghiệp khác tại Hà Nội là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam cũng bị yêu cầu thu hồi 268 sản phẩm mỹ phẩm. Nguyên nhân tương tự là không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng CGMP-ASEAN theo quy định.

Theo thông báo, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam phải hoàn tất báo cáo thu hồi trước ngày 10-6. Sở Y tế TP Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả trước ngày 15-6.

