Honda City 2026 lộ diện không che: Thiết kế mới thể thao hơn, thêm công nghệ để đấu Vios và Accent

Theo Bảo Lâm | 14-05-2026 - 19:01 PM | Thị trường

Honda City facelift 2026 lộ diện hoàn toàn trước ngày ra mắt với thiết kế đầu xe mới, bổ sung thêm công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng B.

Sau nhiều lần xuất hiện dưới lớp ngụy trang, Honda City facelift 2026 mới đây đã bị bắt gặp hoàn toàn không che chắn tại thị trường quốc tế. Đây được xem là bản nâng cấp đáng chú ý dành cho mẫu sedan hạng B của Honda trong bối cảnh phân khúc này đang chịu áp lực ngày càng lớn từ SUV đô thị.

Honda City 2026 xuất hiện không che chắn. Ảnh: Rushlane

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Honda City 2026 được làm mới khá mạnh ở khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt nay có kích thước lớn hơn với họa tiết mới, tạo cảm giác hiện đại và thể thao hơn bản hiện hành. Cụm đèn LED trước cũng được thiết kế lại với giao diện sắc sảo hơn, đi cùng cản trước mới có nhiều chi tiết góc cạnh.

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận ra là logo Honda được đưa lên nắp capo thay vì nằm giữa lưới tản nhiệt như trước. Cách bố trí này khiến phần đầu xe trông giống các mẫu sedan cao cấp hơn của hãng.

Đầu xe mới mang phong cách thể thao hơn. Ảnh: Rushlane

Ở thân xe, Honda City facelift gần như giữ nguyên kiểu dáng tổng thể quen thuộc. Tuy nhiên, xe được bổ sung bộ mâm hợp kim thiết kế mới nhằm tăng tính nhận diện. Phần đuôi xe cũng có một số tinh chỉnh nhẹ như họa tiết đèn hậu mới và cản sau được làm gọn hơn.

Khoang nội thất hiện chưa lộ diện hoàn toàn, song nhiều nguồn tin cho biết Honda sẽ tập trung nâng cấp công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Một số trang bị được kỳ vọng xuất hiện gồm màn hình giải trí kích thước lớn hơn, camera 360 độ, cụm đồng hồ kỹ thuật số mới hay ghế trước thông gió.

Dù thay đổi khá nhiều ở thiết kế và trang bị, Honda City 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên quen thuộc. Khối động cơ này hiện cho công suất khoảng 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT tùy phiên bản. Bên cạnh đó, phiên bản hybrid e:HEV dự kiến tiếp tục được duy trì ở một số thị trường.

Honda City tiếp tục dùng máy 1.5L quen thuộc. Ảnh AI: Bảo Lâm

Theo truyền thông quốc tế, Honda City facelift 2026 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/5 tới. Đây được xem là lần nâng cấp cuối cùng của thế hệ hiện tại trước khi Honda giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới trong vài năm tới.

Trong bối cảnh sedan hạng B không còn giữ được sức hút như trước, việc Honda tiếp tục đầu tư nâng cấp City cho thấy hãng xe Nhật vẫn chưa muốn từ bỏ phân khúc này. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh sẽ không nhỏ khi Toyota Vios, Hyundai Accent hay nhiều mẫu sedan mới từ Trung Quốc liên tục bổ sung công nghệ và giảm giá để hút khách.

