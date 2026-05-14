Android Auto phiên bản mới gây sốc: Cho phép xem video trên màn hình, AI biết được chủ nhân đang chạy xe gì

Trước thềm hội nghị nhà phát triển Google I/O năm nay, Google đã công bố một số bản cập nhật Android đặc biệt hữu ích cho người lái xe trong hệ sinh thái của hãng. Điều này bao gồm những người sử dụng Android Auto để hiển thị thông tin điện thoại lên màn hình cảm ứng trên xe, cũng như bất kỳ ai sở hữu xe hơi sử dụng hệ thống thông tin giải trí dựa trên Google.

Android Auto mới tùy biến giao diện theo từng loại màn hình khác nhau. Ảnh: Android

Với các bản cập nhật dành cho Android 11.0 trở lên vào cuối năm nay, chế độ toàn màn hình sẽ thực sự là toàn màn hình. Các nhà thiết kế nội thất ô tô dường như luôn sáng tạo ra những hình dạng mới cho màn hình hiển thị, và các hệ thống không phải là hệ thống gốc như Apple CarPlay và Android Auto cho đến nay vẫn chưa theo kịp, thay vào đó chúng hiển thị dưới dạng hình chữ nhật lồng trong một hình chữ nhật khác. Bản cập nhật mới nhất của Google đã khắc phục điều đó.

Trong trường hợp màn hình trung tâm hình tròn độc đáo của Mini, việc khởi động Android Auto sẽ không còn hiển thị một hình chữ nhật trong một lỗ tròn nữa. Giao diện Android Auto giờ đây trải dài từ cạnh cong bên trái sang bên phải, chỉ có phần trên và dưới bị cắt bớt để hiển thị thông tin và điều khiển ở cấp độ xe.

Bất kể hình dạng giao diện Android Auto trên xe như thế nào, những bản cập nhật mới này cũng mang đến các widget có thể tùy chỉnh, hiển thị các mục do người dùng chọn, bao gồm ảnh, thời tiết và các phím tắt liên hệ. Chúng thậm chí còn được phủ lên trên giao diện Google Maps để hiển thị những thứ như âm nhạc hiện tại mà không che khuất hoàn toàn bản đồ và chỉ dẫn. Google Maps cũng đang được làm mới, với những gì Google gọi là điều hướng nhập vai, hiển thị các tòa nhà và cầu vượt 3D.

Lần đầu tiên Android Auto cho phép phát video trực tiếp lên màn hình phương tiện. Ảnh: Android

Những người lái xe muốn biến chiếc xe của mình thành rạp chiếu phim ngoài trời sẽ rất vui mừng khi Google bổ sung tính năng phát video vào bộ tính năng Android Auto. Hệ thống đủ thông minh để chuyển sang chế độ chỉ âm thanh khi lái xe nhằm giảm thiểu sự xao nhãng. Google cho rằng điều này phù hợp cho những video dạng podcast video. Một số ứng dụng sẽ hỗ trợ phát video với tốc độ lên đến 60 khung hình/giây.

Nếu Android Auto được kết nối với điện thoại có Gemini Intelligence, một số tính năng AI đó cũng sẽ được hiển thị trên màn hình. Với Magic Cue, hiện chỉ có trên Pixel 10, màn hình có thể gợi ý các phản hồi chỉ bằng một lần chạm, chẳng hạn như gửi địa chỉ nơi bạn gặp ai đó, hoặc thêm cuộc hẹn vào lịch Google.

Trợ lý ảo AI Google Gemini được nâng cấp để trở nên thông minh hơn. Ảnh: Android

Không kém phần quan trọng, các xe sử dụng phần mềm Google tích hợp sẵn cho hệ thống thông tin giải trí cũng nhận được một số cập nhật. Về video, HBO Max sẽ cho phép bạn xem tất cả nội dung, và Zoom sẽ sớm ra mắt để có thể họp ngay cả khi đang di chuyển.

Google Gemini cũng được nâng cấp khả năng nhận biết tình huống. Giờ đây, nó nhận biết được xe của người dùng và có thể trả lời các câu hỏi cụ thể theo từng mẫu xe. Ví dụ của Google cho thấy một người lái xe hỏi TV mới của họ có vừa trong khoang hành lý hay không, và Gemini sẽ trả lời bằng kích thước gần đúng và câu trả lời.