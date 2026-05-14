Cuối cùng Mazda CX-3 thế hệ mới cũng được xác nhận: Lấy cảm hứng từ CX-5 đời mới, có bản hybrid đấu Yaris Cross

Sau nhiều năm gần như “dậm chân tại chỗ”, Mazda CX-3 cuối cùng đã được xác nhận sẽ có thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2027. Thông tin này được Mazda công bố trong báo cáo tài chính năm tài khóa 2026.

Theo hãng xe Nhật Bản, CX-3 thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục được sản xuất tại Thái Lan và hướng tới phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ có doanh số lớn tại khu vực ASEAN cũng như Nhật Bản.

Hình ảnh rò rỉ từ Thái Lan được cho là CX-20 - mẫu xe sẽ thay thế CX-3. Nhưng với xác nhận chính thức mới đây có thể thấy bảng tên CX-3 sẽ được giữ lại. Ảnh: ST

Đây cũng là lần đầu tiên Mazda xác nhận tên gọi CX-3 sẽ được giữ lại, sau khi trước đó hãng chỉ nhắc tới kế hoạch phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ “điện hóa” mới tại Thái Lan từ năm 2027.

Hiện Mazda chưa công bố chi tiết kỹ thuật của mẫu xe mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng 2027 Mazda CX-3 sẽ có phiên bản hybrid nhằm bắt kịp xu hướng điện hóa trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Một trong những điểm được quan tâm là nền tảng khung gầm. Mazda có thể tiếp tục nâng cấp kiến trúc hiện tại của CX-3, hoặc chuyển sang nền tảng đời mới dùng chung với Mazda3 và Mazda CX-30.

Thiết kế của xe được cho là sẽ mang nhiều cảm hứng từ CX-5 2026, bên cạnh ngôn ngữ thiết kế mới đang áp dụng trên các dòng xe Mazda gần đây.

Trước đó, Mazda từng hé lộ một số bản phác thảo được cho là của CX-3 mới trong sự kiện công bố khoản đầu tư 5 tỷ baht vào nhà máy tại Thái Lan hồi đầu năm ngoái.

Không chỉ CX-3, tương lai của Mazda2 cũng đang nhận được nhiều chú ý khi mẫu hatchback/sedan cỡ nhỏ này đã bước sang năm thứ 12 của vòng đời sản phẩm. Mazda từng hé lộ một mẫu xe nhỏ mới thông qua concept Vision X-Compact tại triển lãm Tokyo 2025.

Dù đã khá lâu chưa được nâng cấp lớn, CX-3 vẫn là mẫu SUV hạng nhẹ bán chạy nhất tại Australia tính từ đầu năm 2026 với 4.439 xe bàn giao. Mẫu xe này vượt qua nhiều đối thủ mới như Toyota Yaris Cross, Hyundai Venue hay Kia Stonic. CX-3 hiện cũng là mẫu xe bán chạy thứ hai của Mazda tại Úc, chỉ đứng sau Mazda CX-5.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các mẫu SUV Trung Quốc giá rẻ như Chery Tiggo 4 hay GWM Haval Jolion đang khiến doanh số CX-3 sụt giảm.

Mazda cho biết doanh số CX-3 đã giảm 17,6% trong năm nay, gần tương đương mức giảm chung của toàn phân khúc SUV cỡ nhỏ. Trong khi đó, các dòng SUV cỡ lớn hơn thuộc nhóm Large Platform như CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 lại tăng trưởng tích cực.

Lãnh đạo Mazda Úc thừa nhận hãng đang ưu tiên nguồn lực cho các dòng SUV cỡ lớn và công nghệ điện hóa trước khi làm mới Mazda2 và CX-3. Dù vậy, việc thế hệ mới đã được xác nhận cho thấy CX-3 vẫn là một quân bài quan trọng của Mazda trong phân khúc SUV đô thị toàn cầu.