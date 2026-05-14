Xuất khẩu 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp

Theo thông tin từ Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn "Gạo Việt xanh phát thải thấp" được đưa ra thị trường quốc tế.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại thành phố Cần Thơ, hiện đã có hơn 170 nghìn ha tham gia mô hình với sự đồng hành của hàng trăm hợp tác xã. Thành công này không chỉ mở rộng cánh cửa vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay châu Úc, mà còn cho thấy hướng đi sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải của Việt Nam đang mang lại hiệu quả tích cực.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP Cần Thơ, đánh giá việc ứng dụng công cụ ViRiCert để ghi nhận, theo dõi và đánh giá quy trình sản xuất không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo ra nền tảng cho quy trình sản xuất minh bạch hơn, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm được thuận lợi. "Việc triển khai thí điểm tại các HTX trên địa bàn giúp nông dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, quan tâm nhiều hơn đến ghi chép dữ liệu, tuân thủ quy trình kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm đối với mô hình sản xuất" - bà Giang nhìn nhận.

Bà Giang cho hay Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện đề án theo kế hoạch đã phê duyệt tại 64 xã, phường với diện tích 170.877 ha, có 171 HTX và tổ hợp tác tham gia. Quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường), cho rằng việc áp dụng quy trình trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao không chỉ giúp hạt gạo sạch, an toàn mà còn đáp ứng xu hướng "gạo carbon thấp" đang dần hình thành trên thế giới. Theo nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm gạo chất lượng cao có kèm tiêu chí thân thiện với môi trường. "Để thành công, bài toán then chốt nằm ở tính minh bạch trong xác nhận quy trình. Các cơ quan quản lý, HTX và nông dân cần cam kết "làm thật", tránh hình thức để bảo vệ uy tín thương hiệu. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí xác nhận trong nước cần sớm liên thông với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm giảm chi phí thuê tổ chức nước ngoài và tăng sức cạnh tranh" - ông Phát góp ý.