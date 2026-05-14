Nắng nóng diện rộng, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Ngày 14/5, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, ngày 13/5, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc và miền Nam.

Theo thông tin từ NSMO, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia (Pmax) đạt 52.487 MW vào lúc 16h10, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm 2025; trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt 24.893 MW, còn miền Nam đạt 23.261 MW – mức cao nhất từ đầu năm và vượt 4,6% so với kỷ lục năm trước.

Cùng với công suất, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt 1,103 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026 và tương đương 99,2% mức cao nhất năm 2025.

Xét theo khu vực, miền Bắc tiêu thụ khoảng 510 triệu kWh, chiếm 46,2% tổng sản lượng toàn hệ thống; miền Trung đạt 107 triệu kWh, chiếm 9,7%; trong khi miền Nam đạt 486 triệu kWh, tương ứng 44,1%. Đáng chú ý, miền Trung và miền Nam đều ghi nhận mức tiêu thụ điện cao kỷ lục của năm 2026, lần lượt bằng 93,1% và 106,9% so với mức đỉnh năm 2025.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục đóng vai trò chủ lực với sản lượng 588,6 triệu kWh, chiếm 53,4% tổng sản lượng phát điện toàn hệ thống. Thủy điện đứng thứ hai với 286,7 triệu kWh, tương đương 26%.

Nguồn tuabin khí đóng góp 90,2 triệu kWh, chiếm 8,2%; trong đó, hệ thống khí Đông Nam Bộ đã được huy động tối đa theo khả năng cấp khí với sản lượng tiêu thụ khoảng 10 triệu m3/ngày. Khí Tây Nam Bộ đạt 3,6 triệu m3, trong khi LNG đạt 3,25 triệu m3.

Các nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục được khai thác ở mức cao. Điện mặt trời đạt 53,4 triệu kWh, điện mặt trời mái nhà đầu cực ước khoảng 43,9 triệu kWh, tương ứng chiếm gần 9% tổng sản lượng toàn hệ thống. Điện gió đóng góp 20,2 triệu kWh, còn điện sinh khối đạt 4,7 triệu kWh.

Theo NSMO, các mốc kỷ lục vận hành đã được dự báo từ trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi nhu cầu sử dụng điện bước vào giai đoạn tăng mạnh đầu mùa khô. Dù phụ tải tăng cao, hệ thống điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn, ổn định; các nguồn điện được huy động tối ưu, bảo đảm cung ứng điện liên tục cho sản xuất và sinh hoạt. Điện áp hệ thống và mức mang tải thiết bị đều nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Đơn vị vận hành hệ thống điện cũng cho biết, từ ngày 25-30/5, khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xác suất cao xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C. Trong bối cảnh cao điểm mùa khô đang đến gần, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy khai thác điện mặt trời mái nhà theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.