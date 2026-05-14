Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành

Theo Nguyễn Hải | 14-05-2026 - 20:28 PM | Thị trường

Ngày 14-5, Chi cục QLTT TPHCM tạm giữ hàng ngàn sản phẩm quần áo, mắt kính, đồng, túi xách giả mạo bị tạm giữ tại thiên đường mua sắm.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT TPHCM) tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, Chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành, TP HCM.

Ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Trung tâm Thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành- Ảnh 1.

Quần áo giả nhái nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung tâm Saigon Square (TPHCM)

Tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, mặc dù các cửa hàng đã được báo động để đóng cửa và tránh sự kiểm tra khi có lực lượng chức năng xuất hiện nhưng qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali, các mặt hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành- Ảnh 2.

Hàng giả bày bán công khai

Tại Chợ Bến Thành, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành- Ảnh 3.

Đồng hổ giả thương hiệu nổi tiếng

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành- Ảnh 4.

Túi xách giả bày bán tại chợ Bến Thành (TPHCM)

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 18 (Chi cục QLTT TPHCM) cũng đã phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể đội đã kiểm tra 16 hộ kinh doanh mặt hàng thời trang quần áo, giày dép, mắt kính trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 405 đơn vị sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, Ray-Ban, Adidas.

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành- Ảnh 5.

Quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng bày bán ở cửa hàng

Theo đó, Đội QLTT số 18 đã hoàn tất hồ sơ và xử phạt 16 hộ kinh doanh nêu trên với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 150 triệu đồng. Buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 111,4 triệu đồng.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

Từ Khóa:
hàng già

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sầu riêng, Trung Quốc tiếp tục trồng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Thu về gần 1 tỷ đồng mỗi ha, tự tin ‘chắc chắn sẽ bán được giá cao’

Sau sầu riêng, Trung Quốc tiếp tục trồng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Thu về gần 1 tỷ đồng mỗi ha, tự tin ‘chắc chắn sẽ bán được giá cao’ Nổi bật

Khoan 10.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hàng chục tỷ tấn

Khoan 10.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hàng chục tỷ tấn Nổi bật

Linh kiện hé lộ 4 màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max

Linh kiện hé lộ 4 màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max

20:22 , 14/05/2026
Vàng 'mắc kẹt' nhưng kim loại 'anh em' này thì không - khác biệt ở đâu?

Vàng 'mắc kẹt' nhưng kim loại 'anh em' này thì không - khác biệt ở đâu?

19:15 , 14/05/2026
Honda City 2026 lộ diện không che: Thiết kế mới thể thao hơn, thêm công nghệ để đấu Vios và Accent

Honda City 2026 lộ diện không che: Thiết kế mới thể thao hơn, thêm công nghệ để đấu Vios và Accent

19:01 , 14/05/2026
Android Auto phiên bản mới gây sốc: Cho phép xem video trên màn hình, AI biết được chủ nhân đang chạy xe gì

Android Auto phiên bản mới gây sốc: Cho phép xem video trên màn hình, AI biết được chủ nhân đang chạy xe gì

18:35 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên