Vàng 'mắc kẹt' nhưng kim loại 'anh em' này thì không - khác biệt ở đâu?

Một cơn bão hoàn hảo lại đang hình thành trên thị trường bạc khi nhu cầu công nghiệp liên tục vượt xa nguồn cung, có khả năng đẩy giá trở lại điểm kháng cự quan trọng.



Vàng vẫn mắc kẹt ở mức quanh 4.700 USD/ounce do lo ngại lạm phát gia tăng làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất; tuy nhiên, vai trò công nghiệp của bạc đang bắt đầu làm lu mờ vai trò của nó như một tài sản tiền tệ quan trọng.

Đợt tăng giá của bạc trên 88 đô la một ounce diễn ra khi giá đồng giao dịch ở mức cao kỷ lục. Hợp đồng tương lai đồng chất lượng cao tháng 7 giao dịch lần cuối ở mức 6,70 đô la một pound, tăng hơn 2% trong ngày. Trong khi đó, bạc giao dịch ở mức khoảng hơn 87 USD/ounce, tăng 11% trong tuần này – trong khi vàng chỉ tăng 0,18%.

Diễn biến giá vàng và bạc trong một tuần qua.

Trong một báo cáo hôm thứ Ba, Elior Manier, nhà phân tích thị trường tại OANDA, cho biết trong môi trường hiện tại, bạc có thể kiểm tra mức kháng cự ở mức 90 đô la một ounce.

"Thông thường, bạc sẽ theo sát diễn biến của vàng, nhưng lần này, sự phục hồi mạnh mẽ cho thấy có nhu cầu thực sựvà sự quan tâm mua mạnh mẽ tập trung vào các kim loại thay thế," ông nói.

Các nhà phân tích lưu ý rằng nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp như đồng khá ổn định, nhưng giá cả đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông, điều này đã tác động đến chuỗi cung ứng lưu huỳnh toàn cầu. Axit sulfuric là một thành phần quan trọng trong sản xuất kim loại cơ bản.

Tình hình sản xuất yếu hơn cũng ảnh hưởng đến bạc, vì nó thường được khai thác như một sản phẩm phụ. Nếu sản lượng kẽm, đồng và nhôm giảm, thì sản lượng bạc cũng giảm. Các nhà phân tích lưu ý rằng điều này sẽ gây thêm áp lực lên thị trường bạc, dự kiến sẽ chứng kiến sự thiếu hụt nguồn cung hàng năm thứ sáu liên tiếp trong năm nay.

Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý rằng hoạt động kinh tế phục hồi ở Trung Quốc vẫn là nguồn hỗ trợ chính cho bạc và các kim loại cơ bản khác.

"Mặc dù hoạt động mua vào của CTA gần đây đã giảm dần, nhưng có bằng chứng về sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc," các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho biết. "Các nhà giao dịch hàng đầu trên SHFE đã liên tục mua bạc trong tháng qua. Giá chênh lệch giữa bạc và giá vàng của Trung Quốc vẫn mạnh, và chênh lệch giá nhập khẩu đã được mở vào nhiều thời điểm trong vài tuần qua, cho thấy nhu cầu từ phương Đông có thể là chất xúc tác hỗ trợ đà tăng giá."

Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu Mind Money, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do chiến tranh ở Iran sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với năng lượng thay thế, và bạc là một kim loại quan trọng cần thiết cho năng lượng tái tạo, cũng như xe điện mới.

Mặc dù thị trường có một số biến động, Khandoshko cho rằng bạc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng dài hạn.

"Giá bạc ngày càng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ tâm lý nhà đầu tư, mà còn bởi các hạn chế về nguồn cung, gián đoạn logistics và nhu cầu năng lượng xanh đều đang định hình thị trường," bà nói.

David Morrison, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết mặc dù kỳ vọng lãi suất tăng hỗ trợ đồng đô la Mỹ mạnh tạo ra trở ngại cho bạc, nhưng khó có thể bỏ qua đà tăng trưởng trên thị trường. Ông nói thêm rằng nếu giá vượt qua mức 90 đô la, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể bắt đầu nhắm đến mức cao kỷ lục của tháng Giêng ởmức 120 đô la một ounce.

Đức Nam