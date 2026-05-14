Linh kiện hé lộ 4 màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max

Dù còn nhiều tháng nữa mới chính thức trình làng, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục trở thành tâm điểm của giới công nghệ sau khi loạt ảnh về cụm kính bảo vệ camera phía sau bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những hình ảnh được cho là xuất phát từ một đơn vị sản xuất linh kiện bên thứ ba, qua đó hé lộ rõ hơn về các tùy chọn màu sắc mà Apple có thể mang lên dòng iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ trước đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến có bốn phiên bản màu gồm Dark Gray, Dark Cherry, Silver và Sky Blue. Các bức ảnh mới xuất hiện gần như củng cố thêm thông tin này khi toàn bộ bốn gam màu đều xuất hiện trên các tấm kính camera bị rò rỉ.

Hình ảnh rò rỉ được cho là phần kính bảo vệ cụm camera trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Yeux1122/Weibo)

Trong đó, Dark Cherry là phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Đây được xem là màu chủ đạo mới mà Apple chuẩn bị cho dòng Pro, tiếp nối chiến lược tạo ra những gam màu mang tính nhận diện riêng từng xuất hiện trên các thế hệ trước như Desert Titanium hay Cosmic Orange.

Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang ngày càng chú trọng yếu tố màu sắc nhằm tạo điểm khác biệt cho dòng iPhone cao cấp, thay vì chỉ duy trì các lựa chọn trung tính quen thuộc như đen hay bạc.

Thiết kế cụm camera lớn tiếp tục được duy trì

Bên cạnh màu sắc, loạt ảnh rò rỉ cũng cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên thiết kế cụm camera kích thước lớn trên iPhone 18 Pro series.

Phần “camera island” trải dài ở mặt lưng vẫn xuất hiện nổi bật, tương tự thiết kế trên thế hệ tiền nhiệm. Đây là chi tiết từng gây nhiều tranh luận khi lần đầu xuất hiện nhưng đồng thời cũng trở thành điểm nhận diện mới cho dòng Pro.

Các tấm kính camera trong ảnh có bề mặt bóng, phản chiếu ánh sáng mạnh do được hoàn thiện bằng kính. Vì vậy, ngoại hình thực tế của sản phẩm thương mại có thể sẽ khác đôi chút, đặc biệt nếu Apple tiếp tục sử dụng khung titan hoặc lớp phủ mờ như trên các mẫu Pro gần đây.

Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng đây vẫn là những hình ảnh có độ tin cậy tương đối cao bởi Apple thường hoàn tất thiết kế và định hướng màu sắc từ khá sớm để phục vụ quá trình sản xuất hàng loạt trước ngày ra mắt.

“Dark Cherry” có đủ sức hút?

Trước khi các hình ảnh mới xuất hiện, nhiều bản dựng ý tưởng từng mô tả Dark Cherry là tông đỏ rượu vang đậm, mang phong cách sang trọng và nổi bật. Không ít người dùng kỳ vọng đây sẽ là phiên bản màu đủ hấp dẫn để thay thế lựa chọn màu đen truyền thống vốn được ưa chuộng suốt nhiều năm qua.

Màu sắc được cho là của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. (Ảnh: Ice Universe)

Khi kết hợp với chất liệu hoàn thiện trên thân máy, Dark Cherry vẫn sẽ tạo cảm giác cao cấp và khác biệt so với phần lớn smartphone hiện nay. Apple vốn được đánh giá cao ở khả năng xử lý màu sắc, đặc biệt trên các dòng Pro hướng đến nhóm người dùng yêu thích thiết kế sang trọng và tinh tế.