Rẻ hơn sầu riêng nhưng là 'siêu quả' tỷ USD của Việt Nam: Trung Quốc ồ ạt gom hàng, Mỹ 'chi đậm' để mua lớn

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu dừa của Việt Nam năm 2025 đạt hơn 533 triệu USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Nếu tính cả các sản phẩm chế biến như nước dừa đóng hộp, dầu dừa, cơm dừa sấy hay mỹ phẩm từ dừa, tổng kim ngạch toàn ngành đạt khoảng 1,15 tỷ USD, đưa Việt Nam lên vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu dừa và sản phẩm từ dừa, chỉ sau Philippines và Indonesia.

Mỹ và Trung Quốc trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất

Bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng của ngành dừa tiếp tục duy trì tích cực trong bối cảnh xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng hơn 31%.

Tại Mỹ, nhu cầu với nước dừa và các sản phẩm có nguồn gốc thực vật tiếp tục tăng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng “healthy” và ít đường. Trong cơ cấu xuất khẩu rau quả sang Mỹ, nhóm trái cây đặc sản và sản phẩm chế biến sâu như dừa đang ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Hiện Mỹ chiếm gần 26% tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cho biết đơn hàng từ các chuỗi bán lẻ và ngành đồ uống tại thị trường này tiếp tục tăng trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm nước dừa đóng hộp và sản phẩm hữu cơ.

Trong khi đó, Trung Quốc đang nổi lên là động lực tăng trưởng lớn nhất sau khi mở cửa nhập khẩu chính ngạch dừa tươi Việt Nam từ tháng 8/2024.

Đây là thị trường tiêu thụ khoảng 4 tỷ quả dừa mỗi năm, trong đó có khoảng 2,6 tỷ quả dừa tươi. Với lợi thế địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn và chi phí logistics thấp hơn nhiều đối thủ, dừa Việt Nam đang tăng nhanh thị phần tại quốc gia tỷ dân này.

Làn sóng đầu tư chế biến sâu tăng tốc

Không chỉ tăng xuất khẩu nguyên liệu, ngành dừa Việt Nam cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào chế biến sâu nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ Mỹ, châu Âu và Australia.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu ACP - thành viên của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã khởi công Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II tại Vĩnh Long với tổng vốn gần 630 tỷ đồng.

Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ châu Âu và hệ thống tiệt trùng UHT của Tetra Pak (Thụy Điển), với công suất 48.000 tấn sản phẩm/năm. Ngoài ra, nhà máy còn có dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy tổng công suất 2.400 tấn/năm.

Song song với sản xuất, các sản phẩm chế biến từ dừa Việt Nam cũng đang hiện diện ngày càng nhiều trong hệ thống bán lẻ toàn cầu.

Đầu tháng 5/2026, sản phẩm bánh dừa nướng của doanh nghiệp Việt đã chính thức lên kệ toàn bộ hệ thống Costco Australia sau gần một năm hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội.

Hiện Việt Nam có khoảng 200.000 ha dừa, chủ yếu tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng Vĩnh Long sở hữu gần 120.000 ha, lớn nhất cả nước. Theo thống kê địa phương, gần 270.000 hộ dân đang có nguồn thu ổn định từ cây dừa với mức thu nhập bình quân khoảng 100–150 triệu đồng/ha/năm.