Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 đang dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học có nguồn gốc từ ngô, mía hoặc sắn. Đây là giải pháp thân thiện với môi trường, giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải.

Do ethanol có chỉ số Octane trên 100, xăng E10 giúp quá trình đốt cháy trong buồng đốt diễn ra đều và ổn định hơn, hạn chế hiện tượng kích nổ và nâng cao hiệu suất động cơ. Loại nhiên liệu này cũng có khả năng hòa tan cặn bẩn, giúp làm sạch muội than tích tụ trong buồng đốt và ống dẫn. Ngoài ra, giá bán lẻ xăng E10 thường thấp hơn các loại xăng cao cấp như A95 hoặc A98.

Trên thế giới, Brazil sử dụng xăng pha cồn từ năm 1975, Mỹ áp dụng từ năm 1976. Tại Đông Nam Á, Thái Lan bán xăng E20 từ năm 2008, Philippines dùng xăng E10 từ năm 2011, còn Liên minh châu Âu bắt buộc áp dụng từ năm 2020.

Người tiêu dùng cần hiểu rõ về xăng E10 trước đi mang xế cưng đi đổ xăng.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần hiểu rõ cả những hạn chế của loại nhiên liệu này trước khi quyết định sử dụng cho ô tô.

Theo nghiên cứu Tổ chức RAC Foundation của Vương quốc Anh, hầu hết ô tô chạy xăng sản xuất từ năm 2011 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10 một cách an toàn. Các xe sản xuất từ sau năm 2000 cũng tương thích, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như những mẫu xe thuộc các thương hiệu Audi, Ford, Mercedes-Benz, Toyota và Volkswagen.

Những xe đời cũ sản xuất trước năm 2000 hoặc không có hệ thống phun xăng điện tử sẽ không hoàn toàn tương thích với xăng E10. Loại xe này có thể gặp rủi ro bị ăn mòn gioăng cao su, ống dẫn xăng và oxy hóa các chi tiết kim loại. Ethanol cũng có thể làm bong tróc cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình xăng, dẫn đến tắc kim phun hoặc bơm xăng.

Người dùng cần chủ động tìm hiểu để đảm bảo chiếc xe của mình phù hợp với loại nhiên liệu mới này. Chủ xe cần kiểm tra ký hiệu tương thích xăng E10 trong sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Một số dòng xe thể thao hiệu suất cao được khuyến nghị chỉ nên dùng xăng A95 hoặc A98 để tối ưu động cơ.

Khi xe để lâu không sử dụng, xăng E10 tồn trong bình chứa dễ bị tách lớp, hấp thụ nước và có thể gây khó khởi động. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, ethanol có thể làm giảm nhẹ khoảng 3% hiệu quả nhiên liệu khi sử dụng xăng E10. Mặc dù vậy, người lái xe đời mới có thể chuyển đổi qua lại giữa xăng E10 với các loại xăng khoáng thông thường mà không gây hại cho động cơ.

Tại thị trường trong nước, tiến trình xanh hóa nhiên liệu đang được các doanh nghiệp đầu mối đẩy mạnh thực hiện. Hệ thống PVOIL đã dừng bán xăng khoáng để chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng sinh học E10 từ ngày 15/5/2026. Hai doanh nghiệp lớn khác là Petrolimex và MIPECORP cũng đồng loạt chỉ bán xăng E10 kể từ ngày 20/5/2026.

Tính đến giữa tháng 5, Petrolimex đã hoàn tất chuyển đổi tại 80% số cửa hàng sau hơn 8 tháng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn thí điểm cho thấy sản lượng tiêu thụ xăng E10 tăng trưởng tích cực khi đạt mức 3.000 đến 4.000 mét khối mỗi ngày.

Theo lộ trình quy định của Bộ Công Thương căn cứ theo Thông tư 50/2025, toàn bộ xăng không chì trên toàn quốc bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 từ ngày 1/6/2026, riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được lưu hành đến hết năm 2030.