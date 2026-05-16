Petrolimex và MIPECORP chỉ bán xăng E10 từ ngày 20/5

Sau Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai bán xăng sinh học E10, thay thế toàn bộ xăng khoáng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP) sẽ chuyển đổi bán xăng xinh học E10 từ ngày 20/5.

MIPECORP cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo bán xăng sinh học E10 thay thế toàn bộ xăng khoáng kể từ ngày 20/5 tới. (Ảnh: Phạm Duy)

Theo thông báo của Petrolimex, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng sinh học E10 từ cuối tháng 4. Đến ngày 15/5, khoảng 80% cửa hàng đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn hệ thống sẽ kinh doanh E10 đồng loạt từ ngày 20/5.

Petrolimex cho biết, thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TP.HCM, thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng.

Sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000 – 4.000 m³/ngày.

“Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 - đặt mục tiêu triển khai xăng E10 ngay trong tháng 4/2026 nhằm giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rất sớm như tạo nguồn Etanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn với 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, các hoạt động tại hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu... ”, đại diện Petrolimex cho biết.

Với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh sản phẩm xăng E10-Ron 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng bán xăng E10-RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

“Trong tương lai, Tập đoàn sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5. Việc triển khai xăng E10 cũng gắn liền với chiến lược chuyển đổi số - chuyển dịch xanh”, đại diện Petrolimex thông tin.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện MIPECORP cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo bán xăng sinh học E10 thay thế toàn bộ xăng khoáng kể từ ngày 20/5 tới.

“Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục, đồng thời thực hiện xong các hợp đồng mua – bán với đối tác đã ký kết. Sau khi hoàn thiện, đến ngày 20/5 tới, chúng tôi sẽ triển khai bán toàn bộ xăng sinh học E10 thay xăng khoáng như hiện nay”, vị này cho biết.

Trước đó, PVOIL cho biết, từ 15/5, doanh nghiệp chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Tại Hà Nội, trong sáng 15/5, toàn bộ 8/8 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển từ bán xăng khoáng sang bán 100% xăng sinh học và được người tiêu dùng tích cực đón nhận.

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PV OIL đã hoàn tất việc rà soát và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường. Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh.

Ngày 15/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6. Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030. Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị các thương nhân đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán xăng E10 với các đơn vị có cơ sở pha chế, phân phối nhằm đảm bảo nguồn cung và phân phối xăng E10 từ ngày 1/6. Các doanh nghiệp chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng phân phối xăng E10 từ ngày 1/6.



